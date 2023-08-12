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【西武】高橋光成　特例２０２３で出場選手登録抹消　

スポーツ報知
高橋光成

　西武・高橋光成投手が１２日、特例２０２３で出場選手登録を抹消された。高橋はここまで１９試合に登板し、９勝６敗で防御率はリーグ２位の１・９８。最近は２試合連続完封勝利を含む４連勝中で調子を上げていた。

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