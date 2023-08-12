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【セ公示】（１２日）広島が秋山翔吾、野村祐輔を抹消　森下暢仁ら登録　ＤｅＮＡは平良拳太郎を登録

スポーツ報知
秋山翔吾

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ＤｅＮＡ　平良拳太郎投手

　▽広島　森下暢仁投手、曽根海成内野手

　【同抹消】

　▽広島　野村祐輔投手、秋山翔吾外野手

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