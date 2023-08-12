◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人２―４ＤｅＮＡ（１１日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位・浅野翔吾外野手（１８）がＤｅＮＡ戦で待望のプロ初安打を放った。出場選手登録されて即「８番・右翼」でプロ初先発。５回の２打席目に東から左前に運び、通算５打席目でうれしい「Ｈ」ランプをともした。

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高卒ルーキーの浅野（巨）が「８番・右翼」で先発出場。巨人の高卒新人野手の先発出場は、１９年９月５日対中日戦に「７番・左翼」で出場した山下航汰以来だ。

６６年ドラフト制以降、先発出場した高卒新人野手は（円内数字は先発出場、白ヌキはデビュー戦が先発出場、［安］はその年の安打数）

打 者 出場＝［安］

８５年 井上真二 ７〈１〉＝３

９３年 松井秀喜 ５７《４７》＝４１

０３年 長田昌浩 ３《１》＝０

０７年 坂本勇人 ４〈１〉＝１

１５年 岡本和真 １７〈１０〉＝６

１９年 山下航汰 １２〈１〉＝２

２３年 浅野翔吾 ４〈１〉＝１

７人目だった。

初先発で安打をマークしたのは、４試合目が初先発だった井上、初出場初先発の松井、６試合目が初先発だった岡本に次ぎ４人目。

浅野は通算５打席目に初安打。ドラフト制以降の高卒新人野手では過去６人が安打を放っているが、６６年林千代作、井上、松井、山下の４人が２打席目。坂本、岡本が３打席目。５打席目の浅野が最も遅い初安打だった。（福山 智紀）