◆米大リーグ レッドソックス4―3ロイヤルズ(9日・ボストン=フェンウェイ・パーク)

レッドソックスの吉田正尚外野手(30)が9日(日本時間10日)、本拠地でのロイヤルズ戦に「2番・左翼」で先発。守備ではグリーンモンスター直撃の打球が消える珍事が起き、打っては、左翼線上に高く上がった打球を、相手守備陣が見失うラッキーな右前二塁打を放って、同点のホームを踏むなど、好守で珍プレーに絡んだ。吉田は9回の守備で交代。4打数1安打1得点で、打率は3割4厘となった。チームは4-3で勝利した。

好守で珍プレーに絡んだ。まずは左翼での守備。一瞬、打球が消えたかと呆然となったのは、0-1で迎えた2回2死一塁の場面。イズベルの打球は、半身背走で打球を追った吉田の頭上を越えた、飛距離325フィート(99メートル)の左翼グリーンモンスターにスコアボードを直撃する当たり。続いて、場内にボコッという音が響いたが、戻ってくるはずのクッションボールが来ない。ボールはどこ? 吉田は360度をクルリと見渡しても白球を見つけられず、本拠地は騒然。ボールが消えたランニングホームランかと思われたが、実は、打球は、スコアボード下部に2つ並んだアウトカウントを示す赤いライトを直撃し、破損したライトの中に入っていたのだった。

「ああいうこともあるんだなとビックリした。面白いことが起きました。グラブに入らなかったので、クッションボールを処理しようとしたら、ボールがなかった」

再び、スコアボード下を確認しに戻った吉田は、思わぬ場所にボールを発見。壊れたライトの中に手を入れ、ボールを取り出した。記録は、グラウンドルール・ダブル。一塁走者が三塁、イズベルが二塁に戻って試合再開となった。

コーラ監督も「マイナーリーグじゃあるまいし。打撃練習でも見たことない。モンスターに打球がハマるなんて」と苦笑い。1912年創立の現存する最古のメジャー球場が残すレトロな手動式スコアボードが、演出した思わぬ珍プレー。地元メディアも「過去に聞いたことがない」と大騒ぎ。100年を越えるフェンウェイ・パークの歴史の中で、”非公式”ながら初の珍事に、吉田は一躍、時の人となった

1-2で追う4回先頭で迎えた第2打席はバットで珍プレーを呼んだ。カットボールを打ち上げた打球角度61度の当たりは、一塁線上に高く舞い上がったが、照明と重なったのか、ファウルゾーン際まで追いかけた二塁手マッシーが見失う。フェアゾーンにポトリと落ちた隙に、吉田は二塁を陥れ、今季26本目の二塁打を記録。ディバースの四球などで2死一、二塁としてから、バードゥーゴが左中間適時二塁打。吉田が同点のホームを踏み、ディバースも生還。珍プレーからレッドソックスが逆転し、4-3で逃げ切った。

珍プレーといえば、球団営業部も注目の無料配布を敢行した。実は、この日は、2週間前にドジャーズにトレードされたヘルナンデス外野手のボブルヘッド人形が、先着7500人に配られる日。もう球団に所属していない選手のアイテムは、お蔵入りかとも心配されたが、2018年ワールドシリーズ優勝に貢献した功績もあり、ファンの手元に渡ることになった。

珍プレーであれ、勝ちは勝ち。前日7試合ぶりに無安打となった吉田は、幸運な安打を刻み、前日黄色のシティコネクトユニホームを着用して今季初黒星となったチームも、リベンジ勝利を挙げた。

