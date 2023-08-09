「緑の甲子園」個人戦最終日は悪天候のため中止 高校男子は関西３年・大嶋港が春高ゴルフに続き優勝

◆「Ｓｋｙ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ２０２３年度 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会 文部科学大臣杯争奪」個人の部第１日 （９日、高校の部＝栃木・サンヒルズＣＣ、男子６８９１ヤード、女子６２４１ヤード、中学の部＝ピートダイＧＣ ＶＩＰコース、男子６７０４ヤード、女子６２５７ヤード、いずれもパー７２）

緑の甲子園個人戦の最終日は、雷雲接近による悪天候のため中止となり、１日目の成績で順位が決定した。なお、高校男子は大嶋港（関西高・３年）が春高ゴルフに続き優勝。同女子は団体戦を制した日章学園高の荒木優奈（３年）と長澤愛羅（ルネサンス高・１年）の２人が優勝した。最終成績は次の通り。

▽高校男子＜１＞大嶋港（関西高・３年）６１＜２＞渋井晃太郎（ルネサンス高・１年）、宇田川理茶度（目黒日大・１年）、小林尚史（開志国際・２年）６５

▽高校女子＜１＞長澤愛羅（ルネサンス高・１年）、荒木優奈（日章学園高・３年）６３＜３＞神谷桃歌（聖霊高・３年）、祇園美衣菜（岡山理大付高・２年）６４

▽中学男子＜１＞清本貴秀（南部中・３年）６６＜２＞中上遼真（西条中・２年）６７＜３＞岡村昴汰（日章学園中・３年）６８

▽中学女子＜１＞後藤あい（松蔭中・３年）６８＜２＞清水心結（東浦和中・３年）、福田美来（稲美中・２年）、内田心菜（東海中・３年）６９