お知らせ
連日熱戦！夏の甲子園を速報中
意外な一面に心躍る　ロングインタビュー
新企画「ゴジＬＩＶＥ」松井秀喜さんへの質問募集中！
『ウルトラセブン55周年特別号 』好評発売中！「私が選ぶこの３話」結果発表も
スポーツ報知　競馬アンケートを募集中
Twitter facebook Instagram YouTube

ＥＶＩＬ、汚な過ぎる攻撃で鷹木信悟下しＧ１決勝Ｔ進出　フィンレーが首位通過…新日Ｇ１横浜大会全成績

スポーツ報知
Ｇ１クライマックス決勝トーナメント進出を決めたＥＶＩＬ（カメラ・中村　健吾）

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス３３」大会（８日、神奈川・横浜武道館、観衆２３６０人）

　全３２選手が参加しての真夏の最強決定戦「Ｇ１クライマックス３３」のＣブロック公式戦最終節が行われた。

　悪のユニット「ハウス・オブ・トーチャー」（ＨＯＴ）率いるＥＶＩＬはＨＯＴ総出のダーティーファイトで優勝候補の一角・鷹木信悟との元ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン（ＬＩＪ）対決を制し、ブロック２位でファイナルトーナメント（ＦＴ）進出を決めた。

　バレットクラブのリーダー・デビッド・フィンレーはエディ・キングストンを１６分３５秒の激闘の末、必殺のＩＮＴＯ　ＯＢＬＩＶＩＯＮで下し、勝ち点１０。ブロック首位通過を決めた。

　昨年４強のタマ・トンガはＨＥＮＡＲＥを下し、勝ち点９でブロック戦を終えた。

　１０日のＦＴ準々決勝（千葉・船橋総合体育館）でフィンレーはＩＷＧＰ　ＵＳヘビー級王者ウィル・オスプレイ（Ｂブロック２位）と、ＥＶＩＬはＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ＳＡＮＡＤＡ（Ａブロック１位）との元ＬＩＪタッグパートナー対決を迎える。

　◆全成績

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇グレート―Ｏ―カーン、ジェフ・コブ（１０分４９秒　エリミネーター→体固め）清宮海斗、大岩陵平●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇アレックス・コグリン、ゲイブ・キッド（８分２２秒　片エビ固め）矢野通、本間朋晃●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇成田蓮、鈴木みのる、エル・デスペラード（６分４３秒　コブラツイスト）海野翔太、ヒクレオ、邪道●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇シェイン・ヘイスト、ザック・セイバーＪｒ．、藤田晃生（１０分１８秒　ダイナミックボム→エビ固め）後藤洋央紀、ＹＯＨ、オスカー・ロイベ●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇辻陽太、内藤哲也、ＢＵＳＨＩ（１０分４５秒　ジーンブラスター→片エビ固め）棚橋弘至、マスター・ワト、真壁刀義●

　▽「Ｇ１クライマックス３３」Ｃブロック公式戦

　〇石井智宏＝２勝５敗、勝ち点４（１３分０１秒　垂直落下式ブレーンバスター→片エビ固め）マイキー・ニコルス＝２勝５敗、勝ち点４●

　▽同

　〇タマ・トンガ＝４勝２敗１分、勝ち点９（１４分３０秒　ＤＳＤ→片エビ固め）ＨＥＮＡＲＥ＝２勝５敗、勝ち点４●

　▽同

　〇デビッド・フィンレー＝５勝２敗、勝ち点１０（１６分３５秒　ＩＮＴＯ　ＯＢＬＩＶＩＯＮ→片エビ固め→）エディ・キングストン＝４勝３敗、勝ち点８●

　▽同

　〇ＥＶＩＬ＝５勝２敗、勝ち点１０（１７分４０秒　ＥＶＩＬ→片エビ固め）鷹木信悟＝３勝３敗１分、勝ち点７●

続きを読む

格闘技

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×