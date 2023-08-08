ＥＶＩＬ、汚な過ぎる攻撃で鷹木信悟下しＧ１決勝Ｔ進出　フィンレーが首位通過…新日Ｇ１横浜大会全成績

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス３３」大会（８日、神奈川・横浜武道館、観衆２３６０人）
全３２選手が参加しての真夏の最強決定戦「Ｇ１クライマックス３３」のＣブロック公式戦最終節が行われた。
悪のユニット「ハウス・オブ・トーチャー」（ＨＯＴ）率いるＥＶＩＬはＨＯＴ総出のダーティーファイトで優勝候補の一角・鷹木信悟との元ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン（ＬＩＪ）対決を制し、ブロック２位でファイナルトーナメント（ＦＴ）進出を決めた。
バレットクラブのリーダー・デビッド・フィンレーはエディ・キングストンを１６分３５秒の激闘の末、必殺のＩＮＴＯ ＯＢＬＩＶＩＯＮで下し、勝ち点１０。ブロック首位通過を決めた。
昨年４強のタマ・トンガはＨＥＮＡＲＥを下し、勝ち点９でブロック戦を終えた。
１０日のＦＴ準々決勝（千葉・船橋総合体育館）でフィンレーはＩＷＧＰ ＵＳヘビー級王者ウィル・オスプレイ（Ｂブロック２位）と、ＥＶＩＬはＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ＳＡＮＡＤＡ（Ａブロック１位）との元ＬＩＪタッグパートナー対決を迎える。
◆全成績
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇グレート―Ｏ―カーン、ジェフ・コブ（１０分４９秒 エリミネーター→体固め）清宮海斗、大岩陵平●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇アレックス・コグリン、ゲイブ・キッド（８分２２秒 片エビ固め）矢野通、本間朋晃●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇成田蓮、鈴木みのる、エル・デスペラード（６分４３秒 コブラツイスト）海野翔太、ヒクレオ、邪道●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇シェイン・ヘイスト、ザック・セイバーＪｒ．、藤田晃生（１０分１８秒 ダイナミックボム→エビ固め）後藤洋央紀、ＹＯＨ、オスカー・ロイベ●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇辻陽太、内藤哲也、ＢＵＳＨＩ（１０分４５秒 ジーンブラスター→片エビ固め）棚橋弘至、マスター・ワト、真壁刀義●
▽「Ｇ１クライマックス３３」Ｃブロック公式戦
〇石井智宏＝２勝５敗、勝ち点４（１３分０１秒 垂直落下式ブレーンバスター→片エビ固め）マイキー・ニコルス＝２勝５敗、勝ち点４●
▽同
〇タマ・トンガ＝４勝２敗１分、勝ち点９（１４分３０秒 ＤＳＤ→片エビ固め）ＨＥＮＡＲＥ＝２勝５敗、勝ち点４●
▽同
〇デビッド・フィンレー＝５勝２敗、勝ち点１０（１６分３５秒 ＩＮＴＯ ＯＢＬＩＶＩＯＮ→片エビ固め→）エディ・キングストン＝４勝３敗、勝ち点８●
▽同
〇ＥＶＩＬ＝５勝２敗、勝ち点１０（１７分４０秒 ＥＶＩＬ→片エビ固め）鷹木信悟＝３勝３敗１分、勝ち点７●