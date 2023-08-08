緑の甲子園個人戦が開幕 高校男子は春高覇者・大嶋港が１１アンダーで首位発進…高校ゴルフ

◆ゴルフ 「Ｓｋｙ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ２０２３年度 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会 文部科学大臣杯争奪」 個人の部第１日 （８日、高校の部＝栃木・サンヒルズＣＣ、男子６８９１ヤード、女子６２４１ヤード、中学の部＝ピートダイＧＣ ＶＩＰコース、男子６７０４ヤード、女子６２５７ヤード、いずれもパー７２）

緑の甲子園個人戦が８日、開幕した。高校男子は春高ゴルフ覇者の大嶋港（関西高・３年）が、１１アンダー６１で首位発進を決めた。２位には４打差で渋井晃太郎（ルネサンス高・１年）、宇田川理茶度（目黒日大・１年）、小林尚史（開志国際・２年）の３人が続く。同女子は長澤愛羅（ルネサンス高・１年）と、団体戦で優勝した日章学園高の荒木優奈（３年）が、ともに９アンダー６３で首位に立った。１打差で神谷桃歌（聖霊高・３年）と祇園美衣菜（岡山理大付高・２年）が追う。

中学男子は清本貴秀（南部中・３年）が、６アンダー６６で首位。同女子は後藤あい（松蔭中・３年）が、４アンダー６８でトップに立っている。個人戦は９日まで行われる。

◆成績

▽高校男子＜１＞大嶋港（関西高・３年）６１＜２＞渋井晃太郎（ルネサンス高・１年）、宇田川理茶度（目黒日大・１年）、小林尚史（開志国際・２年）６５

▽高校女子＜１＞長澤愛羅（ルネサンス高・１年）、荒木優奈（日章学園高・３年）６３＜３＞神谷桃歌（聖霊高・３年）、祇園美衣菜（岡山理大付高・２年）６４

▽中学男子＜１＞清本貴秀（南部中・３年）６６＜２＞中上遼真（西条中・２年）６７＜３＞岡村昴汰（日章学園中・３年）６８

▽中学女子＜１＞後藤あい（松蔭中・３年）６８＜２＞清水心結（東浦和中・３年）、福田美来（稲美中・２年）、内田心菜（東海中・３年）６９