清宮海斗、成田蓮に敗れ終戦　海野翔太を粉砕したヒクレオが２位で決勝トーナメント進出…新日Ｇ１大阪大会全成績

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス３３」大会（５日、大阪府立体育会館、観衆３１５０人）
全３２選手が参加しての真夏の最強決定戦「Ｇ１クライマックス３３」のＡブロック公式戦最終節が行われた。
プロレスリング・ノアから初参戦の前ＧＨＣ王者・清宮海斗は「令和闘魂三銃士」の一角・成田蓮にフロントスープレックスホールドで敗れ、ファイナルトーナメント（ＦＴ）進出を逃した。
ここまで全勝でブロック首位通過を決めていたＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ＳＡＮＡＤＡはチェーズ・オーエンズを一蹴。破竹の開幕７連勝で勝ち１４。全勝でのＦＴ進出を決めた。
清宮と２位通過を争った海野翔太とヒクレオ戦はヒクレオが必殺のゴッドセンドで海野を粉砕。勝ち点を８とし、ＳＡＮＡＤＡに次ぐ２位でＦＴ進出を決め、試合後のリング上でＧ１制覇を宣言した。
辻陽太はゲイブ・キッドを必殺のジーンブラスターで仕留め、初出場のＧ１で勝ち点を７まで積み上げた。
◆全成績
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇グレート―Ｏ―カーン、ジェフ・コブ（６分５５秒 大空スバル式羊殺し・まつり）タイチ、ＤＯＵＫＩ●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＹＯＨ、後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（１１分１４秒 トラースキック→片エビ固め）デビッド・フィンレー、ＫＥＮＴＡ、外道●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＥＶＩＬ、高橋裕二郎、ＳＨＯ（８分５１秒 ＥＶＩＬ→エビ固め）内藤哲也、鷹木信悟、ＢＵＳＨＩ●
▽タッグマッチ３０分１本勝負
〇ＨＥＮＡＲＥ、ウィル・オスプレイ（８分０５秒 Ｓｔｒｅｅｔｓ ｏｆ Ｒａｇｅ→片エビ固め）エル・ファンタズモ、真壁刀義●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇石井智宏、オカダ・カズチカ、棚橋弘至（１２分１１秒 スライディングラリアット→片エビ固め）タマ・トンガ、タンガ・ロア、天山広吉●
▽「Ｇ１クライマックス３３」Ａブロック公式戦２０分１本勝負
〇辻陽太＝３勝３敗１分、勝ち点７（１４分４７秒 ジーンブラスター→片エビ固め）ゲイブ・キッド＝２勝４敗１分、勝ち点５●
▽同
〇成田蓮＝２勝３敗２分、勝ち点６（１５分１７秒 フロントスープレックスホールド）清宮海斗＝２勝３敗２分、勝ち点６●
▽同
〇ＳＡＮＡＤＡ＝７勝０敗、勝ち点１４（９分１３秒 デッドフォール→体固め）チェーズ・オーエンズ＝２勝５敗、勝ち点４●
▽同
〇ヒクレオ＝４勝３敗、勝ち点８（１７分２１秒 ゴッドセンド→片エビ固め）海野翔太＝２勝３敗２分、勝ち点６●