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【パ公示】（５日）オリックスが小野泰己を登録　ソフトバンクが東浜巨を抹消

スポーツ報知
オリックス・小野泰己

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽オリックス　小野泰己投手

　【同抹消】

　▽ソフトバンク　東浜巨投手

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