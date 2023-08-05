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【パ公示】（５日）オリックスが小野泰己を登録 ソフトバンクが東浜巨を抹消
2023年8月5日 15時35分
スポーツ報知
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽オリックス 小野泰己投手
【同抹消】
▽ソフトバンク 東浜巨投手
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