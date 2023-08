藤浪晋太郎が締めた！防御率は７・８９「大谷よりも藤浪の活躍の方が嬉しい」「クローザー藤浪、オリオールズに爆誕」

◆米大リーグ オリオールズ10―3メッツ(4日・ボルティモア=オリオール・パーク)

オリオールズの藤浪晋太郎投手(29)のクローザー登板にファンが熱くなった。

藤浪は4日(日本時間5日)、本拠でのメッツ戦に4番手で登板。9回、1イニングを投げて1安打無失点で抑え、この日はクローザーとしてチームの2連勝に貢献した。防御率は7・79とした。

2日(日本時間3日)のブルージェイズ戦で、1―1の6回2死一、二塁で3日ぶりに登板するも四球、2者連続押し出し死球と大乱調だっただけに、ファンは歓喜。ネット上では「クローザー藤浪、オリオールズに爆誕」「俺は大谷よりも藤浪の活躍の方が嬉しいよ」「ナイスよくやったよ。立ち直れそうやね」「藤浪、ついに7点台に突入」「オリオールズ、ちゃんと藤浪使ってくれるの好き」「藤浪、一生懸命な感じがほほえましい。絶対味方に愛されてるわ」「大差だったけど勝ち試合だし立ち直るには丁度良い機会だったね」「俺たちの藤浪が無失点!」「かっこよく試合を締める藤浪くんを見られたので満足」「せやせや。藤浪君は真ん中に投げさせとけば打たれへんねん!」と熱く盛り上がっていた。

