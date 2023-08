ルーキーがメジャー初打席でグリーンモンスター越えの一発　ブルージェイズのシュナイダー歓喜

◆米大リーグ レッドソックス―ブルージェイズ(4日・ボストン=フェンウェイ・パーク)

ブルージェイズのデービス・シュナイダー内野手(24)が4日(日本時間5日)、メジャー初昇格。この日、敵地でのレッドソックス戦に「7番・二塁手」で先発すると、2-0で迎えた2回の初打席で、相手先発の左腕パクストンから左翼グリーンモンスターの壁を越えるプロ初打席初アーチを放った。

ボールカウント1-1からの3球目。甘く入った84マイル(135キロ)のカットボールを振り切った。打球速度106・2マイル(171キロ)の弾丸弾が、敵地の名所へ、ズドン。三塁ベンチでは、ゲレーロらチームメイトが身を乗り出して大歓声を上げ、口ひげがトレードマークのルーキーを手荒い祝福で迎え入れた。

ニュージャージー州のイースタン高校から、2017年のドラフト28巡目で指名された。入団当時はそれほど、高い評価ではなかったが、今季は傘下3Aバファローで87試合に出場し、打率2割7分5厘、21本塁打、64打点。長打もさることながら、72四球を選んで、出塁率が4割1分6厘という好成績を残し、この日を迎えた。同姓でもあるジョン・シュナイダー監督は、試合前にメディアに対応し、「Jシュナイダーと、Dシュナイダーと呼ぶべきかな」と笑った後、「最高の出世物語だ。一発もあるし、打席では辛抱強く、ストライクの見極めもいい。外野も出来るし、チームを助けてくれるだろう」と期待を寄せていた。そして、初打席で最高の結果を出した。

チームは初回に先頭のメリーフィールドが左翼に初球先制本塁打、1死後、ゲレーロが左中間に18号ソロと、試合開始4球で2点を奪い、シュナイダーが貴重な追加点。今季は、開幕から7試合すべて敗れている同地区レッドソックスとの直接対決初戦で、最高のスタートとなった。

【動画】シュナイダー、鮮烈デビュー!メジャー初打席でグリーンモンスター越え

1st big league at-bat.

1st big league HR.

Welcome to the show, Davis Schneider! pic.twitter.com/TpmC0hKn4w