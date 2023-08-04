【エルムＳ】３連勝で重賞初制覇を目指すペプチドナイルは３枠３番　ダート初挑戦のオーソリティは４枠５番　枠順決定

◆第２８回エルムＳ・Ｇ３（８月６日、札幌競馬場・ダート１７００メートル）
第２８回エルムＳの枠順が８月４日、決定した。オープン２連勝と勢いに乗るペプチドナイル（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キングカメハメハ）は３枠３番。３連勝での重賞初挑戦Ｖを目指す。４連勝中のワールドタキオン（牡５歳、美浦・斎藤誠厩舎、父アジアエクスプレス）は３枠４番、ダート初挑戦のオーソリティ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父オルフェーヴル）は４枠５番に決まった。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ペイシャエス 牡４ ５９ 菅原 明良
（２）ファルコニア 牡６ ５８ 吉田 隼人
（３）ペプチドナイル 牡５ ５７ 富田 暁
（４）ワールドタキオン 牡５ ５７ 斎藤 新
（５）オーソリティ 牡６ ５８ クリストフ・ルメール
（６）セキフウ 牡４ ５７ 武 豊
（７）ロードブレス 牡７ ５８ 横山 武史
（８）ロッシュローブ 牡６ ５７ 浜中 俊
（９）シルトプレ 牡４ ５７ 石川 倭
（１０）カフジオクタゴン 牡４ ５８ 池添 謙一
（１１）タイセイサムソン 牡５ ５７ 横山 和生
（１２）ルコルセール 牡５ ５７ 鮫島 克駿
（１３）アシャカトブ 牡７ ５７ 丹内 祐次
（１４）ベレヌス 牡６ ５７ 西村 淳也