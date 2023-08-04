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【エルムＳ】３連勝で重賞初制覇を目指すペプチドナイルは３枠３番　ダート初挑戦のオーソリティは４枠５番　枠順決定

スポーツ報知
ペプチドナイル

◆第２８回エルムＳ・Ｇ３（８月６日、札幌競馬場・ダート１７００メートル）

　第２８回エルムＳの枠順が８月４日、決定した。オープン２連勝と勢いに乗るペプチドナイル（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キングカメハメハ）は３枠３番。３連勝での重賞初挑戦Ｖを目指す。４連勝中のワールドタキオン（牡５歳、美浦・斎藤誠厩舎、父アジアエクスプレス）は３枠４番、ダート初挑戦のオーソリティ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父オルフェーヴル）は４枠５番に決まった。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ペイシャエス　牡４　５９　菅原　明良

（２）ファルコニア　牡６　５８　吉田　隼人

（３）ペプチドナイル　牡５　５７　富田　暁

（４）ワールドタキオン　牡５　５７　斎藤　新

（５）オーソリティ　牡６　５８　クリストフ・ルメール

（６）セキフウ　牡４　５７　武　豊

（７）ロードブレス　牡７　５８　横山　武史

（８）ロッシュローブ　牡６　５７　浜中　俊

（９）シルトプレ　牡４　５７　石川　倭

（１０）カフジオクタゴン　牡４　５８　池添　謙一

（１１）タイセイサムソン　牡５　５７　横山　和生

（１２）ルコルセール　牡５　５７　鮫島　克駿

（１３）アシャカトブ　　牡７　５７　丹内　祐次

（１４）ベレヌス　牡６　５７　西村　淳也

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