エンゼルス新加入のジオリトが移籍後２戦２敗　４回途中９失点大乱調「自分のせいで負けた」

◆米大リーグ ブレーブス12―5エンゼルス(2日・アトランタ=トゥルーイスト・パーク)

エンゼルス・大谷翔平投手(29)が2日(日本時間3日)、敵地・ブレーブス戦に「2番・指名打者」でフル出場し、3打数2安打、1四球で7試合連続安打をマークした。打率は3割7厘に上昇。5試合連続で本塁打は出ず、40号はお預けとなり、チームも7月15日の本拠地・アストロズ戦以来、後半戦2度目の2ケタ失点で完敗した。

ホワイトソックスからトレードで加入した先発のジオリトが誤算だった。中4日で先発し、2回までは無安打無失点。だが、3回にアクーニャに先制3ランを浴びると、4回にもライリー、オルソンに2者連続本塁打を浴びるなど6点を失った。4回途中で87球を投げて8安打(3本塁打)9失点でKO。試合を作ることが出来ず「今日は自分のせいで負けた」と表情を曇らせた。

7月26日に獲得が発表され、28日(同29日)の敵地・ブルージェイズ戦で移籍後初登板。6回途中6安打3失点で敗戦投手になった。ホワイトソックスでは6勝6敗、防御率3・79だったが、エンゼルス加入後は2戦2敗。中4日で登板するなど期待は大きいが、苦しい投球が続いている。

No. 25 for Austin Riley.

No. 37 (!) for Matt Olson.



These @Braves. 😮‍💨 pic.twitter.com/lXPTkiEw32