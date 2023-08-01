ＳＡＮＡＤＡ、開幕６連勝でブロック首位通過 ＫＥＮＴＡ下し５勝目のオカダも通過…新日Ｇ１高松大会全成績

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス３３」大会（１日、香川・高松市総合体育館・第１競技場、観衆１５５９人）

全３２選手が参加しての真夏の最強決定戦「Ｇ１クライマックス３３」のＡ、Ｂブロック公式戦が行われた。

メインイベントで史上初の３連覇を狙うオカダ・カズチカがＫＥＮＴＡを必殺のレインメーカーで撃破。５勝目を挙げ、ブロック２位以内が決定。ファイナルトーナメント（ＦＴ）進出が決まった。

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ＳＡＮＡＤＡもゲイブ・キッドを必殺のデッドフォールで一蹴。破竹の開幕６連勝でＡブロック首位でのＦＴ進出を決めた。

プロレスリング・ノアから初参戦の前ＧＨＣ王者・清宮海斗はヒクレオのパワーに屈し、痛恨の２敗目。ブロック通過に黄信号が灯った。

「令和闘魂三銃士」対決となった辻陽太と海野翔太の一戦は、１９分２０秒の熱闘の末、新技ジーンブラスターで辻が完勝。成田蓮はチェーズ・オーエンズをコブラツイストで下し、Ｇ１初勝利を挙げた。

◆全成績

▽「Ｇ１クライマックス３３」Ａブロック公式戦２０分１本勝負

〇ヒクレオ＝３勝３敗、勝ち点６（９分４６秒 ゴッドセンド→片エビ固め）清宮海斗＝２勝２敗２分、勝ち点６●

▽同Ｂブロック公式戦

〇グレート―Ｏ―カーン＝２勝４敗、勝ち点４（１３分５０秒 エリミネーター→体固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＝２勝４敗、勝ち点４●

▽同Ａブロック公式戦

〇成田蓮＝１勝３敗２分、勝ち点４（９分０８秒 コブラツイスト）チェーズ・オーエンズ＝２勝４敗、勝ち点４●

▽同Ｂブロック公式戦

〇エル・ファンタズモ＝３勝３敗、勝ち点６（１３分５６秒 ＥＬＰ・タイチ・外道クラッチ）タイチ＝３勝３敗、勝ち点６●

▽同Ａブロック公式戦

〇ＳＡＮＡＤＡ＝６勝０敗、勝ち点１２（１２分０８秒 デッドフォール→片エビ固め）ゲイブ・キッド＝２勝３敗１分、勝ち点５●

▽同Ｂブロック公式戦

〇タンガ・ロア＝３勝３敗、勝ち点６（１５分３４秒 リングアウト）ウィル・オスプレイ＝４勝２敗、勝ち点８●

▽同Ａブロック公式戦

〇辻陽太＝２勝３敗１分、勝ち点５（１９分２０秒 ジーンブラスター→体固め）海野翔太＝２勝２敗２分、勝ち点６●

▽同Ｂブロック公式戦

〇オカダ・カズチカ＝５勝１敗、勝ち点１０（１９分１０秒 レインメーカー→片エビ固め）ＫＥＮＴＡ＝２勝４敗、勝ち点４●