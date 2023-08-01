【巨人】５回まで両軍無得点 菅野智之とヤクルト・山野太一が投手戦

◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―ヤクルト（１日・東京ドーム）

巨人・菅野智之投手が３勝目を目指して先発。５回まで３安打無失点の好投を続けている。

１回に２死から塩見に遊撃内野安打を許したが４番・村上を二ゴロ。３回は１死から投手の山野に中前打を打たれたが並木、山田を連続内野ゴロに打ち取った。５回は２死から長岡の中前打で走者を出したが、山野を遊ゴロに抑え得点を許さなかった。７月１７日のヤクルト戦（神宮）で１／３回を６安打６失点で自身最短ＫＯされた菅野がリベンジの好投だ。

打線はヤクルトの左腕・山野太一投手の前に５回まで２安打無得点。１回２死からの梶谷隆幸外野手の左前打と、３回１死からの菅野の中前打のヒット２本に抑えられている。

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