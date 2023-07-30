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【パ公示】（３０日）オリックスが東晃平、ソフトバンクが和田毅を登録、 リチャード、栗原陵矢を抹消

スポーツ報知

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽オリックス　東晃平投手

　▽ソフトバンク　和田毅投手

　▽ソフトバンク　リチャード内野手

　【同抹消】

　▽ソフトバンク　栗原陵矢外野手

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