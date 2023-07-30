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【パ公示】（３０日）オリックスが東晃平、ソフトバンクが和田毅を登録、 リチャード、栗原陵矢を抹消
2023年7月30日 12時32分
スポーツ報知
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽オリックス 東晃平投手
▽ソフトバンク 和田毅投手
▽ソフトバンク リチャード内野手
【同抹消】
▽ソフトバンク 栗原陵矢外野手
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