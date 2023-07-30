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夏の甲子園、４９代表校出そろう　仙台育英、慶応、日大三、名電、星稜、広陵など名門ズラリ　公立校は９校

スポーツ報知
甲子園

　第１０５回全国高校野球選手権の地方大会は３０日、東東京と大阪で決勝が行われ、夏の甲子園に出場する４９代表校が出そろった。８月３日には組み合わせ抽選会が行われ、６日に開幕する。

　出場校は以下の通り（カッコ内は出場回数）。

北北海道　クラーク＜２＞

南北海道　北海＜４０＞

青森　八戸学院光星＜１２＞

岩手　花巻東＜１１＞

秋田　明桜＜１１＞

山形　日大山形＜１９＞

宮城　仙台育英＜３０＞

福島　聖光学院＜１８＞

茨城　土浦日大＜５＞

栃木　文星芸大付＜１１＞

群馬　前橋商＜６＞

埼玉　浦和学院＜１５＞

千葉　専大松戸＜３＞

東東京　共栄学園＜初＞

西東京　日大三＜１９＞

神奈川　慶応＜１９＞

山梨　東海大甲府＜１４＞

新潟　東京学館新潟＜初＞

長野　上田西＜３＞

富山　富山商＜１７＞

石川　星稜＜２２＞

福井　北陸＜４＞

静岡　浜松開誠館＜初＞

愛知　愛工大名電＜１５＞

岐阜　大垣日大＜６＞

三重　いなべ総合学園＜３＞

滋賀　近江＜１７＞

京都　立命館宇治＜４＞

大阪　履正社＜５＞

兵庫　社＜２＞

奈良　智弁学園＜２１＞

和歌山　市和歌山＜６＞

岡山　おかやま山陽＜２＞

広島　広陵＜２４＞

鳥取　鳥取商＜４＞

島根　立正大淞南＜３＞

山口　宇部鴻城＜３＞

香川　英明＜３＞

徳島　徳島商＜２４＞

愛媛　川之江＜６＞

高知　高知中央＜初＞

福岡　九州国際大付＜９＞

佐賀　鳥栖工＜初＞

長崎　創成館＜３＞

熊本　東海大熊本星翔＜３＞

大分　明豊＜９＞

宮崎　宮崎学園＜初＞

鹿児島　神村学園＜６＞

沖縄　沖縄尚学＜１０＞

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