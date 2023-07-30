夏の甲子園、４９代表校出そろう　仙台育英、慶応、日大三、名電、星稜、広陵など名門ズラリ　公立校は９校

第１０５回全国高校野球選手権の地方大会は３０日、東東京と大阪で決勝が行われ、夏の甲子園に出場する４９代表校が出そろった。８月３日には組み合わせ抽選会が行われ、６日に開幕する。
出場校は以下の通り（カッコ内は出場回数）。
北北海道 クラーク＜２＞
南北海道 北海＜４０＞
青森 八戸学院光星＜１２＞
岩手 花巻東＜１１＞
秋田 明桜＜１１＞
山形 日大山形＜１９＞
宮城 仙台育英＜３０＞
福島 聖光学院＜１８＞
茨城 土浦日大＜５＞
栃木 文星芸大付＜１１＞
群馬 前橋商＜６＞
埼玉 浦和学院＜１５＞
千葉 専大松戸＜３＞
東東京 共栄学園＜初＞
西東京 日大三＜１９＞
神奈川 慶応＜１９＞
山梨 東海大甲府＜１４＞
新潟 東京学館新潟＜初＞
長野 上田西＜３＞
富山 富山商＜１７＞
石川 星稜＜２２＞
福井 北陸＜４＞
静岡 浜松開誠館＜初＞
愛知 愛工大名電＜１５＞
岐阜 大垣日大＜６＞
三重 いなべ総合学園＜３＞
滋賀 近江＜１７＞
京都 立命館宇治＜４＞
大阪 履正社＜５＞
兵庫 社＜２＞
奈良 智弁学園＜２１＞
和歌山 市和歌山＜６＞
岡山 おかやま山陽＜２＞
広島 広陵＜２４＞
鳥取 鳥取商＜４＞
島根 立正大淞南＜３＞
山口 宇部鴻城＜３＞
香川 英明＜３＞
徳島 徳島商＜２４＞
愛媛 川之江＜６＞
高知 高知中央＜初＞
福岡 九州国際大付＜９＞
佐賀 鳥栖工＜初＞
長崎 創成館＜３＞
熊本 東海大熊本星翔＜３＞
大分 明豊＜９＞
宮崎 宮崎学園＜初＞
鹿児島 神村学園＜６＞
沖縄 沖縄尚学＜１０＞