【キングジョージ６世＆クイーンエリザベスステークス】フクムがＶ…レース結果（全着順）

第７３回キングジョージ６世＆クイーンエリザベスステークスは２９日、イギリス・アスコット競馬場の芝２３９０メートルで行われ、Ｊ．クローリー騎手騎乗のフクムが優勝。ディープインパクト産駒の最終世代になるオーギュストロダンは、最後の直線に入る手前で歩様が乱れ、鞍上のムーア騎手も追うのを断念した。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

１着 ４番フクム（牡６、Ｊ．クローリー）

２着 ８番ウエストオーバー（牡４、Ｒ．ホーンビー）

３着 １１番キングオブスティール（牡３、Ｋ．ストット）

４着 ５番ルクセンブルク（牡４、Ｓ．ヘファナン）

５着 ７番パイルドライヴァー（牡６、P．J．マクドナルド）

６着 １番ボリショイバレエ（牡５、Ｓ．レヴィー）

７着 ９番エミリーアップジョン（牝４、Ｌ．デットーリ）

８着 ６番ポイントロンズデール（牡４、Ａ．カービー）

９着 ２番ドーヴィルレジェンド（せん４、Ｏ．マーフィー）

１０着 １０番オーギュストロダン（牡３、Ｒ．ムーア）

取消 ３番ヘイミッシュ（せん７、Ｒ．キングスコート）