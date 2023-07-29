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【キングジョージ６世＆クイーンエリザベスステークス】フクムがＶ…レース結果（全着順）

スポーツ報知

　第７３回キングジョージ６世＆クイーンエリザベスステークスは２９日、イギリス・アスコット競馬場の芝２３９０メートルで行われ、Ｊ．クローリー騎手騎乗のフクムが優勝。ディープインパクト産駒の最終世代になるオーギュストロダンは、最後の直線に入る手前で歩様が乱れ、鞍上のムーア騎手も追うのを断念した。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

１着　４番フクム（牡６、Ｊ．クローリー）

２着　８番ウエストオーバー（牡４、Ｒ．ホーンビー）

３着　１１番キングオブスティール（牡３、Ｋ．ストット）

４着　５番ルクセンブルク（牡４、Ｓ．ヘファナン）

５着　７番パイルドライヴァー（牡６、P．J．マクドナルド）

６着　１番ボリショイバレエ（牡５、Ｓ．レヴィー）

７着　９番エミリーアップジョン（牝４、Ｌ．デットーリ）

８着　６番ポイントロンズデール（牡４、Ａ．カービー）

９着　２番ドーヴィルレジェンド（せん４、Ｏ．マーフィー）

１０着　１０番オーギュストロダン（牡３、Ｒ．ムーア）

取消　３番ヘイミッシュ（せん７、Ｒ．キングスコート）

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