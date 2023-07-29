【キングジョージ６世＆クイーンエリザベスステークス】フクムがＶ…レース結果（全着順）

第７３回キングジョージ６世＆クイーンエリザベスステークスは２９日、イギリス・アスコット競馬場の芝２３９０メートルで行われ、Ｊ．クローリー騎手騎乗のフクムが優勝。ディープインパクト産駒の最終世代になるオーギュストロダンは、最後の直線に入る手前で歩様が乱れ、鞍上のムーア騎手も追うのを断念した。全馬の着順は以下の通り。
【レース結果】
１着 ４番フクム（牡６、Ｊ．クローリー）
２着 ８番ウエストオーバー（牡４、Ｒ．ホーンビー）
３着 １１番キングオブスティール（牡３、Ｋ．ストット）
４着 ５番ルクセンブルク（牡４、Ｓ．ヘファナン）
５着 ７番パイルドライヴァー（牡６、P．J．マクドナルド）
６着 １番ボリショイバレエ（牡５、Ｓ．レヴィー）
７着 ９番エミリーアップジョン（牝４、Ｌ．デットーリ）
８着 ６番ポイントロンズデール（牡４、Ａ．カービー）
９着 ２番ドーヴィルレジェンド（せん４、Ｏ．マーフィー）
１０着 １０番オーギュストロダン（牡３、Ｒ．ムーア）
取消 ３番ヘイミッシュ（せん７、Ｒ．キングスコート）
A RACE FOR THE AGES! Two pull clear, and HUKUM outbattles WESTOVER to win the King George VI and Queen Elizabeth QIPCO Stakes! Huge congratulations to @JimCrowley1978, Owen Burrows and @ShadwellStud 🏆 pic.twitter.com/ATv2x8ulRz— Ascot Racecourse (@Ascot) July 29, 2023