【キングジョージ６世＆クイーンエリザベスステークス】フクムがＶ…レース結果（全着順）

第73回キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークスは29日、イギリス・アスコット競馬場の芝2390メートルで行われ、J.クローリー騎手騎乗のフクムが優勝。ディープインパクト産駒の最終世代になるオーギュストロダンは、最後の直線に入る手前で歩様が乱れ、鞍上のムーア騎手も追うのを断念した。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

1着 4番フクム(牡6、J.クローリー)

2着 8番ウエストオーバー(牡4、R.ホーンビー)

3着 11番キングオブスティール(牡3、K.ストット)

4着 5番ルクセンブルク(牡4、S.ヘファナン)

5着 7番パイルドライヴァー(牡6、P.J.マクドナルド)

6着 1番ボリショイバレエ(牡5、S.レヴィー)

7着 9番エミリーアップジョン(牝4、L.デットーリ)

8着 6番ポイントロンズデール(牡4、A.カービー)

9着 2番ドーヴィルレジェンド(せん4、O.マーフィー)

10着 10番オーギュストロダン(牡3、R.ムーア)

取消 3番ヘイミッシュ(せん7、R.キングスコート)

A RACE FOR THE AGES! Two pull clear, and HUKUM outbattles WESTOVER to win the King George VI and Queen Elizabeth QIPCO Stakes! Huge congratulations to @JimCrowley1978, Owen Burrows and @ShadwellStud 🏆 pic.twitter.com/ATv2x8ulRz