【キングジョージ】ディープ最終世代のオーギュストロダンは最下位１０着に沈む　レース途中に故障発生か

◆第73回キングジョージ6世&クイーンエリザベスS・英G1(7月29日、アスコット競馬場・芝2390メートル、10頭立て)

ディープインパクト産駒の最終世代になるライアン・ムーア騎手=英国=騎乗のオーギュストロダン(牡3歳、愛国エイダン・オブライエン厩舎)は、欧州競馬の上半期を締めくくる”キングジョージ”でG1連勝がストップした。最後の直線に入る手前で歩様が乱れ、鞍上のムーア騎手も追うのを断念。10頭立ての最下位でフィニッシュした。勝ったのは英国馬のフクム(牡6歳、オーウェン・バローズ厩舎、父シーザスターズ)。勝ち時計は2分33秒95(稍重)。

11番ゲートから好スタートを切ったオーギュストロダンは一塊になった馬群の後方から3、4頭目の外を追走。道中はスムーズだったが、最後の直線に入る手前で手応えが怪しくなり、そのまま鞍上も追うのをやめていた。くしくも4年前の19年7月30日に天国へ旅立ったディープインパクトにとっての最終世代が欧州トップクラスの舞台でビッグタイトルを狙ったが、父の命日前日に朗報を届けられなかった。

英、愛ダービーに続く“キングジョージ”勝利となれば、ニジンスキー(1970年)、グランディ(1975年)、ザミンストレル(1977年)、トロイ(1979年)、シャーガー(1981年)、ジェネラス(1991年)、ガリレオ(2001年)に続く22年ぶり8頭目だったが、偉業には手が届かなかった。今後は父が06年に勝てなかった凱旋門賞・G1(10月1日、パリロンシャン競馬場・芝2400メートル)に駒を進めるのか注目が集まる。

次ページにキングジョージのハイライト動画

What a race! Hukum is the King George hero at @Ascot! pic.twitter.com/5lghUpPmOm