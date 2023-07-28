【セパ公示】（２８日）巨人が坂本勇人、丸佳浩ら登録しウォーカーらを抹消 日本ハムは野村佑希らを登録

◆セ・リーグ

【出場選手登録】

▽ヤクルト サイスニード投手

▽ＤｅＮＡ 東克樹投手、西浦直亨内野手

▽阪神 小林慶祐投手

▽巨人 今村信貴投手、坂本勇人内野手、丸佳浩外野手、ブリンソン外野手

▽中日 樋口正修内野手

【同抹消】

▽ヤクルト 石川雅規投手

▽ＤｅＮＡ 藤田一也内野手

▽阪神 才木浩人投手

▽巨人 三上朋也投手、中島宏之内野手、岡田悠希外野手、ウォーカー外野手

▽中日 伊藤康祐外野手

※注 ヤクルトのサイスニード選手は特例２０２３の代替指名選手である。代替指名選手の石川雅規選手は出場選手登録抹消となるが、特例２０２３の適用により、１０日間を経ずに再登録可能。

◆パ・リーグ

【出場選手登録】

▽オリックス 山下舜平大投手、紅林弘太郎内野手、平野大和外野手

▽ソフトバンク 東浜巨投手

▽西武 斉藤誠人捕手

▽楽天 弓削隼人投手

▽日本ハム 上沢直之投手、マーベル投手、立野和明投手、野村佑希内野手、奈良間大己内野手

【同抹消】

▽楽天 石橋良太投手

▽ロッテ 平沢大河内野手

▽日本ハム 生田目翼投手、梅林優貴捕手、石井一成内野手、細川凌平内野手、淺間大基外野手

※注 オリックスの紅林弘太郎選手は特例２０２３により、出場選手登録抹消後１０日間を経ずに復帰となる。ロッテの平沢大河選手は登録抹消となるが、１０日間を経ずに再登録可能。