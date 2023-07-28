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【セパ公示】（２８日）巨人が坂本勇人、丸佳浩ら登録しウォーカーらを抹消　日本ハムは野村佑希らを登録

スポーツ報知
打撃練習する巨人・坂本

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ヤクルト　サイスニード投手

　▽ＤｅＮＡ　東克樹投手、西浦直亨内野手

　▽阪神　小林慶祐投手

　▽巨人　今村信貴投手、坂本勇人内野手、丸佳浩外野手、ブリンソン外野手

　▽中日　樋口正修内野手

　【同抹消】

　▽ヤクルト　石川雅規投手

　▽ＤｅＮＡ　藤田一也内野手

　▽阪神　才木浩人投手

　▽巨人　三上朋也投手、中島宏之内野手、岡田悠希外野手、ウォーカー外野手

　▽中日　伊藤康祐外野手

※注　ヤクルトのサイスニード選手は特例２０２３の代替指名選手である。代替指名選手の石川雅規選手は出場選手登録抹消となるが、特例２０２３の適用により、１０日間を経ずに再登録可能。

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽オリックス　山下舜平大投手、紅林弘太郎内野手、平野大和外野手

　▽ソフトバンク　東浜巨投手

　▽西武　斉藤誠人捕手

　▽楽天　弓削隼人投手

　▽日本ハム　上沢直之投手、マーベル投手、立野和明投手、野村佑希内野手、奈良間大己内野手

　【同抹消】

　▽楽天　石橋良太投手

　▽ロッテ　平沢大河内野手

　▽日本ハム　生田目翼投手、梅林優貴捕手、石井一成内野手、細川凌平内野手、淺間大基外野手

　※注　オリックスの紅林弘太郎選手は特例２０２３により、出場選手登録抹消後１０日間を経ずに復帰となる。ロッテの平沢大河選手は登録抹消となるが、１０日間を経ずに再登録可能。

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