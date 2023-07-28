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【アイビスＳＤ】１年２か月ぶり復帰戦のジャングロは３枠６番　３年連続出走トキメキは５枠１０番

スポーツ報知
併せ馬で追い切るジャングロ（奥）

◆第２３回アイビスサマーダッシュ・Ｇ３（７月３０日、新潟・直線芝１０００メートル）

　第２３回アイビスサマーダッシュの枠順が７月２８日、決定した。

　昨年のＮＨＫマイルＣ（７着）以来となるジャングロ（牡４歳、栗東・森秀行厩舎、父モアザンレディ）は３枠６番に決定。約１年２か月ぶりの復帰戦で重賞２勝目を狙う。

　３年連続出走で、韋駄天Ｓ３着のトキメキ（牝６歳、美浦・斎藤誠厩舎、父アドマイヤムーン）は５枠１０番。昨年４着のレジェーロ（牝６歳、栗東・西村真幸厩舎、父キズナ）が大外８枠１８番に入った。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、量、騎手の順）。

（１）スワーヴシャルル　牡７　５７　田辺　裕信

（２）ロードベイリーフ　牡６　５７　西村　淳也

（３）オールアットワンス　牝５　５５　チャクイウ・ホー　

（４）ロサロッサーナ　牝４　５５　津村　明秀

（５）バンデルオーラ　牡４　５７　幸　英明

（６）ジャングロ　牡４　５８　戸崎　圭太

（７）チェアリングソング　牡６　５７　藤田　菜七子

（８）ライオンボス　牡８　５７　大野　拓弥

（９）サトノファビュラス　牝６　５５　丸田　恭介

（１０）トキメキ　牝６　５５　松岡　正海

（１１）メディーヴァル　牡５　５７　今村　聖奈

（１２）ヤマトコウセイ　牝４　５５　小林　脩斗

（１３）ヴァガボンド　牡５　５７　岩田　望来

（１４）スティクス　牝５　５５　坂井　瑠星

（１５）マウンテンムスメ　牝５　５５　柴田　善臣

（１６）ファイアダンサー　牝５　５５　武藤　雅

（１７）シンシティ　牝６　５５　田中　健

（１８）レジェーロ　牝６　５５　団野　大成

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