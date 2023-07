大谷翔平が３７号本塁打でキング独走　初完封４５分後開始のWヘッダー第２戦で左翼へ２ラン…５８・２発ペース

◆米大リーグ タイガース―エンゼルス(27日・デトロイト=コメリカパーク)

エンゼルス・大谷翔平投手(29)が27日(日本時間28日)、ダブルヘッダー第2試合の敵地・タイガース戦に「2番・指名打者」でスタメン出場し、2回2死一塁の2打席目に、3試合ぶりの本塁打となる37号2ランを放った。

14打席連続無安打で迎えた3点リードの2打席目。カウント2―2からの7球目だった。先発右腕・ダニングの94・2マイル(約151・6キロ)直球をはじき返すと、逆方向に打球は伸びて、打球速度107・6マイル(約173・2キロ)、打球角度25度、飛距離383フィート(約117メートル)で左翼席に飛び込んでいった。15打席ぶりの安打が、逆方向へのアーチになった。

圧巻の二刀流だ。現地時間午後1時10分に開始したダブルヘッダー第1試合では、5打数無安打ながら、111球で9回1安打8奪三振のメジャー初完封。9勝目を挙げると、試合後には「ダブルへッダーの1戦目だったので、チーム的にもよかったし、個人的にももちろんよかったです」とうなずいた。試合終了45分後に始まった第2戦では本塁打。投打で大暴れだ。

23日(同24日)の本拠地・パイレーツ戦では、初回の1打席目に打球角度19度、滞空時間3・99秒、最高到達地点53フィート(約16メートル)という弾丸ライナーで、中堅へ36号同点ソロを放ってチームの逆転勝ちに貢献。25日(同26日)は2四球など3打数無安打に終わったが、26日(同27日)の試合が雨天中止となり、ダブルヘッダーで急きょ登板日が1日前倒しになった登板直後の試合でも、本塁打を放って見せた。

6月は27戦15発を放って月間MVPを受賞。7月も18戦で7発目となった。21年は前半戦に33本塁打を放ちながら、オールスター明けの後半戦に13本塁打と失速。本塁打王も逃したが、今季は後半戦11戦5発と勢いが止まらない。本塁打王争いは2位のホワイトソックス・ロベルトの28本に9本差と、もはや独走状態で、チーム103試合目での37発は、シーズン162試合に換算すると58・2発ペースだ。

タイガース戦は相性がよく、23試合目の出場で10発目。対戦相手別で10本塁打を放ったのはアスレチックス、レンジャーズ、ホワイトソックス、マリナーズ、アストロズに続いて6球団目で、対戦の多い同地区以外ではWソックスに続いて2球団目だ。

試合前にはミナシアンGMが、8月1日(同2日)に期限を迎えるトレード市場で大谷を放出しないことを明言。自身初のプレーオフへ、投打でフル回転していく。

【大谷の本塁打数】

▽日本ハム

13年 3本

14年 10本

15年 5本

16年 22本

17年 8本

▽エンゼルス

18年 22本

19年 18本

20年 7本

21年 46本

22年 34本

23年 37本

Shohei Ohtani out here blasting homers like he didn't just fire a shutout an hour ago. pic.twitter.com/gT4KGTlnz3