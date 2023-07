大谷翔平が１００試合目に弾丸３６号ソロ　トレード期限前本拠地最終戦で１５打席ぶり安打…キング独走５８・３発ペース

◆米大リーグ エンゼルス―パイレーツ(23日・アナハイム=エンゼル・スタジアム)

エンゼルス・大谷翔平投手(29)が23日(日本時間24日)、チーム100試合目となる本拠地・パイレーツ戦に「2番・指名打者」でスタメン出場し、1点を追う初回1死走者なしの1打席目に弾丸ライナーで17日(同18日)の本拠地・ヤンキース戦以来、5試合ぶりの本塁打となる36号ソロを放った。打球角度19度は、4月18日の敵地・ヤンキース戦での4号に並んで今季最も低い弾道だった。

弾丸ライナーでスタンドに運んだ。1点を追う初回の1打席目。フルカウントから今季すでに9勝を挙げている先発右腕・ケラーの92・7マイル(約149・2キロ)を力いっぱいにはじき返した。打球角度19度という鋭い当たりは、打球速度112・9マイル(約181・7キロ)で、中堅のフェンスを越えていった。飛距離は410フィート(約125メートル)。4試合、15打席ぶりの安打が、貴重な同点弾となった。

15、16日(同16、17日)の本拠地・アストロズ戦、17日(同18日)の本拠地・ヤンキース戦では、今季初で2年ぶりとなる3試合連続本塁打。18日(同19日)は日本人史上初の4試合連続本塁打こそ逃したが、右翼線へ打球速度110・5マイル(約177・8キロ)の強烈な打球で適時三塁打を放ち、19、21日(同20、22日)は9打席で7四球と徹底的に勝負を避けられた。前日22日(同23日)は今季ワーストタイの3三振を喫するなど4打数無安打で、ベンチではバットやヘルメットをたたきつけて悔しがるシーンもあった。

6月は27戦15発を放って月間MVPを受賞。7月も16戦で6発目となった。21年は前半戦に33本塁打を放ちながら、オールスター明けの後半戦に13本塁打と失速。本塁打王も逃したが、今季は後半戦9戦4発。日本人初の本塁打王へも2位ロベルト(ホワイトソックス)の28本に8本差をつけて、1人旅だ。

米東部時間8月1日午後6時(同2日午前7時)のトレード期限前の本拠地最終戦。オフにFAとなる大谷の動向に注目が集まり、周囲は騒がしくなっているが、チームの勝利へひたすらに打ち続けている。チーム100試合目での36本塁打は、162試合に換算すると58・3発ペース。自己最多46本(21年)へもあと10本と迫っているだけでなく、日本人選手がいまだ到達したことのない50本塁打、60本塁打も視野に入ってきている。60本塁打となれば、過去に6人(9度)しか達成してない大台となる。

パイレーツ戦の本塁打は、メジャー6年目、6試合目の出場で初めて。これで23チーム目からの本塁打となった。残りは、エンゼルス以外ではレッズ、マーリンズ、フィリーズ、ジャイアンツ、カージナルス、ナショナルズの6球団となった。

【大谷の本塁打数】

▽日本ハム

13年 3本

14年 10本

15年 5本

16年 22本

17年 8本

▽エンゼルス

18年 22本

19年 18本

20年 7本

21年 46本

22年 34本

23年 36本

