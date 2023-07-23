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【２４日の予告先発】ロッテ・佐々木朗希―ソフトバンク・石川柊太

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ロッテ・佐々木朗希（左）とソフトバンク・石川柊太

　【パ・リーグ】

　◆ロッテ・佐々木朗希―ソフトバンク・石川柊太（１８時・ＺＯＺＯマリン）

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