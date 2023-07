カージナルス・ヌートバーが７号プレーボール弾！　鈴木誠也との直接対決で先発の元巨人マイコラス援護

◆米大リーグ カブス―カージナルス(22日・シカゴ=リグレー・フィールド)

カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手(25)が22日(日本時間23日)、敵地・カブス戦に「1番・中堅」でスタメン出場し、初回先頭の1打席目に初球を左翼席に運ぶ「プレーボール弾」を放った。

試合開始直後にヌートバーが技ありの一打で先取点をたたき出した。2試合ぶりにスタメンに復帰したヌートバーは、初回先頭でカブスの先発右腕・フルマーの高め94・5マイル(約152・1キロ)を逆方向にはじき返し、左翼手の頭を越えてスタンドイン。7月14日(同15日)の本拠地・ナショナルズ戦以来の7号ソロは、1日の本拠地・ヤンキース戦以来今季3本目で通算4本目の先頭打者本塁打となった。

1回表にプレーボール直後の初球を本塁打にする「プレーボール弾」は、4月23日の敵地・マリナーズ戦以来自身2本目。侍ジャパンでチームメートになる予定だったカブス・鈴木誠也外野手(29)との直接対決で、強烈な先制パンチを食らわした。ヌートバーは3回先頭の2打席目も二塁打。続くゴールドシュミットの右前適時打で生還。先発した元巨人右腕のマイコラスを援護した。

【動画】ヌートバー、先頭打者初球ホームラン!

One pitch, 1-0 lead. 🔥



Lars Nootbaar goes yard on the very first pitch at Wrigley Field. pic.twitter.com/B5pmWHxvLF