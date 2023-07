オリオールズ・藤浪晋太郎、ほろ苦の移籍初登板　いきなり初球を被弾　後続はピシャリで１回１安打１失点降板

◆米大リーグ レイズ3―0オリオールズ(21日・セントピーターズバーグ=トロピカーナ・フィールド)

オリオールズに電撃移籍した藤浪晋太郎投手(29)が21日(日本時間22日)、敵地のレイズ戦との首位攻防戦の0―2の7回、2番手で登板。いきなり先頭のシリに初球の99・4マイル(約160キロ)の外角高めの直球を左翼席に運ばれ、20号ソロ本塁打を浴びた。

この日、オリオールズが背番号「14」として出場選手登録したばかりの藤浪は大陸間の移動もあって18日、レッドソックス戦以来、中2日のマウンドだった。

2点リードでマウンドに上がった藤浪だったが、今季好調のシリに左翼ポール際に99・9マイル(約161キロ)の打球をたたき込まれた。飛距離は359フィート(約109メートル)だった。

藤浪の被本塁打は7月14日ツインズ戦でギャロに決勝2ランを浴びて以来、今季7本目となった。

それでも藤浪は後続の3人を三ゴロ、遊ゴロ、空振り三振に切って取り、1回を1安打1失点、防御率は両リーグ通算で8・58となった。

【動画】藤浪晋太郎、オリオールズ初球被弾の衝撃デビュー!→ → →

Jose is taking care of some Sirious business. pic.twitter.com/yxii3Iw2CT