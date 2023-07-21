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【セパ公示】（２１日）巨人が浅野翔吾と田中千晴、ソフトバンクがデスパイネを抹消

スポーツ報知
巨人・浅野翔吾

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

なし

　【出場選手登録抹消】

　▽巨人　田中千晴投手、浅野翔吾外野手

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

なし

　【出場選手登録抹消】

　▽ソフトバンク　デスパイネ外野手

　▽西武　中村剛也内野手、鈴木将平外野手

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