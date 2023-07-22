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ボーイズリーグ東日本ブロック、世界大会＆鶴岡大会の代表メンバー結団式　活躍誓う

スポーツ報知
結団式を行った世界少年野球の東日本選抜メンバー

　東日本ブロックから選出された代表メンバーの結団式が１５日、栃木・ホテル東日本宇都宮で行われた。

　世界少年野球大会（８月１０～１３日、愛知・豊橋市民球場ほか）に「ＪＡＰＡＮ　ＥＡＳＴ」として参加するメンバーと第２３回鶴岡一人記念大会（８月１８、１９日、広島・鶴岡一人記念球場ほか）の東日本ブロック選抜メンバーが出席した。

　「ＪＡＰＡＮ　ＥＡＳＴ」の早川恭司監督（５０）＝群馬西毛コーチ＝は「東日本トップクラスの選手が集まっている。個々の力はあるのでたくさんコミュニケーションを取りたい」と話した。主将の蜂巣祥万（県央宇都宮３年）は「すごい選手ばかりなので、全員で盛り上がって世界一を目指したい」と意気込んだ。

　鶴岡大会・東日本選抜の後藤均監督（６３）＝横浜南・総監督＝は「優秀な選手たちと全力を尽くします。選手の能力は高いのであとは“気持ち”だと思う」と優勝へ向けて抱負。主将の川村光翼（横浜南３年）は「チームを引っ張って一生懸命、頑張ります」と決意表明した。

　１６日には２チームで練習試合を行うなど、１７日まで３日間、栃木県内で強化合宿を敢行し調整した。

◆世界大会　ＪＡＰＡＮＥＡＳＴメンバー◆

　背番　選　手　名（所　　属）位置、投打

　★１　蜂巣　祥万（県央宇都宮）捕内、右左

　　２　松本　琉葦（旭川大雪）捕、右右

　　３　石田　雄星（小　　山）内、右左

　　４　前田　奨太（世田谷成城）内外、右右

　　５　齊藤　陽翔（高崎中央）捕内、右右

　　６　今野　琉成（宮城仙南）投内、右左

　　７　及川　琉汰（宮城仙南）投内、右右

　　８　溝口　寛人（江　戸　崎）外、左左

　　９　福和田啓太（松戸中央）捕内、右右

　１０　青木　裕弥（上　三　川）捕外、右左

　１１　田山　　纏（江　戸　崎）投外、右右

　１２　角谷　哲人（前　橋　桜）捕内、右右

　１３　山本　涼介（平　　塚）投外、左左

　１４　関　　飛鷹（越　　谷）投内、右右

　１５　植草　拓真（東京城南）投外、右右

　１６　関　　瑛太（京　　葉）投内、右右

　１７　仲本　　寛（波　　崎）投内、右右

　１８　佐藤　麻恩（群馬西毛）投内、右左

　１９　梶井　湊斗（仙　台　泉）投内、右左

　２０　川副　光輔（浦　　和）内、右右

　【監督】早川恭司（群馬西毛コーチ）

　【コーチ】臼井康宏（上三川監督）

　【マネジャー】小林弘典（群馬西毛コーチ）

◆鶴岡一人記念大会　東日本ブロック選抜◆

　背番　選　手　名（所　　属）位置、投打

　★４　川村　光翼（横　浜　南）外、右右

　　１　荒生　結太（那須野ヶ原）投外、左左

　　２　小倉　颯太（小　　山）内、右左

　　３　小原　快晴（藤　　岡）捕内、右右

　　５　黒須　大翔（鴻　　巣）捕外、右右

　　６　酒井　大斗（宮城仙北）内、右左

　　７　下山　颯斗（本　　庄）捕内、右右

　　８　関　健志朗（長　　野）投外、右右

　　９　田中　慶次（横　浜　緑）投外、右右

　１０　團　慶太郎（京　　葉）捕外、右右

　１１　土田　健琉（山形東部）投、右右

　１２　中倉　悠生（札幌北広島）投外、左左

　１３　生田目佑海（白　　河）投内、右左

　１４　野中　元稀（春　日　部）投外、右右

　１５　橋本　碧羽（上　　越）投外、左左

　１６　畠山　明祈（上里北武）投内、右左

　１７　増田　涼司（筑　　波）内、右右

　１８　松本　叶我（いわき）投内、右右

　１９　横山　大和（千葉中央）投内、右右

　２０　吉田　裕哉（城　　東）投外、左左

　【監　督】後藤　均（横浜南・総監督）

　【コーチ】野田　浩二（いわき監督）

　【マネジャー】柳沼　浩之（横浜南コーチ）

※★は主将、全員３年生

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