ボーイズリーグ東日本ブロック、世界大会＆鶴岡大会の代表メンバー結団式　活躍誓う

東日本ブロックから選出された代表メンバーの結団式が１５日、栃木・ホテル東日本宇都宮で行われた。

世界少年野球大会（８月１０～１３日、愛知・豊橋市民球場ほか）に「ＪＡＰＡＮ ＥＡＳＴ」として参加するメンバーと第２３回鶴岡一人記念大会（８月１８、１９日、広島・鶴岡一人記念球場ほか）の東日本ブロック選抜メンバーが出席した。

「ＪＡＰＡＮ ＥＡＳＴ」の早川恭司監督（５０）＝群馬西毛コーチ＝は「東日本トップクラスの選手が集まっている。個々の力はあるのでたくさんコミュニケーションを取りたい」と話した。主将の蜂巣祥万（県央宇都宮３年）は「すごい選手ばかりなので、全員で盛り上がって世界一を目指したい」と意気込んだ。

鶴岡大会・東日本選抜の後藤均監督（６３）＝横浜南・総監督＝は「優秀な選手たちと全力を尽くします。選手の能力は高いのであとは“気持ち”だと思う」と優勝へ向けて抱負。主将の川村光翼（横浜南３年）は「チームを引っ張って一生懸命、頑張ります」と決意表明した。

１６日には２チームで練習試合を行うなど、１７日まで３日間、栃木県内で強化合宿を敢行し調整した。

◆世界大会 ＪＡＰＡＮＥＡＳＴメンバー◆

背番 選 手 名（所 属）位置、投打

★１ 蜂巣 祥万（県央宇都宮）捕内、右左

２ 松本 琉葦（旭川大雪）捕、右右

３ 石田 雄星（小 山）内、右左

４ 前田 奨太（世田谷成城）内外、右右

５ 齊藤 陽翔（高崎中央）捕内、右右

６ 今野 琉成（宮城仙南）投内、右左

７ 及川 琉汰（宮城仙南）投内、右右

８ 溝口 寛人（江 戸 崎）外、左左

９ 福和田啓太（松戸中央）捕内、右右

１０ 青木 裕弥（上 三 川）捕外、右左

１１ 田山 纏（江 戸 崎）投外、右右

１２ 角谷 哲人（前 橋 桜）捕内、右右

１３ 山本 涼介（平 塚）投外、左左

１４ 関 飛鷹（越 谷）投内、右右

１５ 植草 拓真（東京城南）投外、右右

１６ 関 瑛太（京 葉）投内、右右

１７ 仲本 寛（波 崎）投内、右右

１８ 佐藤 麻恩（群馬西毛）投内、右左

１９ 梶井 湊斗（仙 台 泉）投内、右左

２０ 川副 光輔（浦 和）内、右右

【監督】早川恭司（群馬西毛コーチ）

【コーチ】臼井康宏（上三川監督）

【マネジャー】小林弘典（群馬西毛コーチ）

◆鶴岡一人記念大会 東日本ブロック選抜◆

背番 選 手 名（所 属）位置、投打

★４ 川村 光翼（横 浜 南）外、右右

１ 荒生 結太（那須野ヶ原）投外、左左

２ 小倉 颯太（小 山）内、右左

３ 小原 快晴（藤 岡）捕内、右右

５ 黒須 大翔（鴻 巣）捕外、右右

６ 酒井 大斗（宮城仙北）内、右左

７ 下山 颯斗（本 庄）捕内、右右

８ 関 健志朗（長 野）投外、右右

９ 田中 慶次（横 浜 緑）投外、右右

１０ 團 慶太郎（京 葉）捕外、右右

１１ 土田 健琉（山形東部）投、右右

１２ 中倉 悠生（札幌北広島）投外、左左

１３ 生田目佑海（白 河）投内、右左

１４ 野中 元稀（春 日 部）投外、右右

１５ 橋本 碧羽（上 越）投外、左左

１６ 畠山 明祈（上里北武）投内、右左

１７ 増田 涼司（筑 波）内、右右

１８ 松本 叶我（いわき）投内、右右

１９ 横山 大和（千葉中央）投内、右右

２０ 吉田 裕哉（城 東）投外、左左

【監 督】後藤 均（横浜南・総監督）

【コーチ】野田 浩二（いわき監督）

【マネジャー】柳沼 浩之（横浜南コーチ）

※★は主将、全員３年生