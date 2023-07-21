お知らせ
高校野球地方大会速報　各地で開催中の熱戦をお届けします
ＢＥ：ＦＩＲＳＴ　ＳＨＵＮＴＯ　ロングインタビュー
新企画「ゴジＬＩＶＥ」松井秀喜さんへの質問募集中！
ウルトラマンシリーズ誕生秘話　紙面連載をWebで復刻
Twitter facebook Instagram YouTube

【中京記念】復活目指すダノンスコーピオンは６枠１２番　良血馬・ディヴィーナは６枠１１番　枠順決定

スポーツ報知
ダノンスコーピオン

◆第７１回中京記念・Ｇ３（７月２３日、中京競馬場・芝１６００メートル）

　サマーマイルシリーズ第２戦・第７１回中京記念の枠順が７月２１日、決定した。２２年ＮＨＫマイル以来の勝利で復活を目指すダノンスコーピオン（牡４歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）は６枠１２番。シリーズ第１戦の米子Ｓを制したメイショウシンタケ（牡５歳、栗東・千田輝彦厩舎、父ワールドエース）は２枠４番、Ｇ１馬・ヴィルシーナを母に持つディヴィーナ（牝５歳、栗東・友道康夫厩舎）は６枠１１番に決まった。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ヴァリアメンテ　牡５　５５　西村　淳也

（２）シュリ　牡７　５７　荻野　極

（３）アドマイヤビルゴ　牡６　５７・５　岩田　望来

（４）メイショウシンタケ　牡５　５７　藤岡　康太

（５）ワールドウインズ　セン６　５６　幸　英明

（６）セルバーグ　牡４　５５　松山　弘平

（７）アナゴサン　牡５　５５　国分　恭介

（８）サブライムアンセム　牝４　５５　三浦　皇成

（９）ホウオウアマゾン　牡５　５８　坂井　瑠星

（１０）ウイングレイテスト　牡６　５７　松岡　正海

（１１）ディヴィーナ　牝５　５４　ミルコ・デムーロ

（１２）ダノンスコーピオン　牡４　５９　横山　和生

（１３）ベジャール　牡４　５５　菅原　明良

（１４）カイザーミノル　牡７　５６　横山　典弘

（１５）ミッキーブリランテ　牡７　５７　和田　竜二

（１６）ルージュスティリア　牝４　５３　川田　将雅

続きを読む

競馬

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×