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ロッテが藤原恭大、阪神は熊谷敬宥を抹消

スポーツ報知
藤原恭大

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　なし

　【同抹消】

　▽阪神　熊谷敬宥内野手

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　なし

　【同抹消】

　▽ロッテ　藤原恭大外野手

※注　千葉ロッテマリーンズの藤原恭大選手は特例２０２３の対象選手となる。

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