お知らせ
高校野球地方大会速報 各地で開催中の熱戦をお届けします
なにわ男子・大西流星 ロングインタビュー
新企画「ゴジＬＩＶＥ」松井秀喜さんへの質問募集中！
ウルトラマンシリーズ誕生秘話 紙面連載をWebで復刻
ホーム
会員限定
巨人
芸能
野球
大谷翔平
サッカー
ゴルフ
スポーツ
箱根駅伝
大相撲
競馬
格闘技
社会
地域版
ボート
競輪
オート
釣り
写真特集
占い
馬トク
ボートナビ
トップ
ニュース一覧
記事
【セパ公示】（１９日）中日が高松渡、広島が田村俊介を抹消
2023年7月19日 16時18分
スポーツ報知
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
なし
【同抹消】
▽広島 田村俊介外野手
▽中日 高松渡内野手
※パ・リーグは登録・抹消ともになし。
続きを読む
プロ野球特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
ドラフト
プロ野球２軍特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
ＭＬＢ特集
日程・結果
順位表
個人成績
日本人成績
高校野球特集
センバツ
夏の甲子園
夏の地方大会
春季大会
準硬式野球特集
東京六大学準硬式野球
東都大学準硬式野球
野球
注目トピック
競馬専門サイト「馬トク」
地方競馬の予想データ提供開始！独自の指数であなたも勝ち組
「BOATNAVI報知」
開催中の全場を予想！レース直前情報は報知スコープで！
コラムでＨｏ！
一覧へ
【こちら日高支局です・古谷 剛彦】勝ち上がり最多１２勝 新種牡馬モーニンの評価に注目
（7月19日 10:00）
クリンチャーの“塩対応”にも笑顔の宮本調教師 重賞５勝、凱旋門賞にも出走した管理馬への愛着
（7月18日 14:00）
【仙ペン】「元エース」というか「偽菅野」
（7月18日 06:00）
【巨人】直江大輔、自己最速更新の１５２キロ「いつ呼ばれてもいいように」後半戦の逆襲に期待
（7月18日 06:00）
【仙ペン】「希望の夏」か「生殺しの夏」か
（7月17日 06:00）
インフォメーション
ゲームみたいな詰将棋
AIと対戦し解答を導き出す新感覚詰将棋。伊藤果八段が出題！
スポーツ報知 無料会員募集中！
紙面プラスαの話題が盛りだくさん！登録無料です。
G党必見！
各種SNSで巨人情報配信中
週間占い
田口二州の「古代オリエント占術」で運勢先読み。毎日19:00更新(無料)
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真
法人向け紙面・写真使用申請
報知新聞150周年
×