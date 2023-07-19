お知らせ
高校野球地方大会速報　各地で開催中の熱戦をお届けします
なにわ男子・大西流星　ロングインタビュー
新企画「ゴジＬＩＶＥ」松井秀喜さんへの質問募集中！
ウルトラマンシリーズ誕生秘話　紙面連載をWebで復刻
Twitter facebook Instagram YouTube

【セパ公示】（１９日）中日が高松渡、広島が田村俊介を抹消

スポーツ報知
中日・高松渡

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　なし

　【同抹消】

　▽広島　田村俊介外野手

　▽中日　高松渡内野手

　※パ・リーグは登録・抹消ともになし。

続きを読む

プロ野球特集

プロ野球２軍特集

ＭＬＢ特集

高校野球特集

準硬式野球特集

野球

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×