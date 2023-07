大谷翔平が完全男から１７８キロ痛烈打球で適時三塁打、７戦連続安打…日本人初４戦連続３６号にも期待

◆米大リーグ エンゼルス―ヤンキース(18日・アナハイム=エンゼル・スタジアム)

エンゼルス・大谷翔平投手(29)が18日(日本時間19日)、本拠地・ヤンキース戦に「2番・指名打者」でスタメン出場し、3―1で2点リードの5回1死一塁の3打席目に、痛烈な打球で一塁線を破る適時三塁打を放ち、7試合連続安打とした。

圧巻の打球をはじき返した。1ボールからの2球目。低めの84・7マイル(約136・3キロ)のチェンジアップを強振すると、火の噴くような打球速度110・5マイル(約177・8キロ)の強烈な当たりで右翼線へと一直線で飛んでいった。俊足を飛ばした大谷は三塁に余裕を持って到達。メジャー全体で単独トップとなる今季7個目の三塁打とした。

ヤンキースの先発は6月28日(同29日)の本拠地・アスレチックス戦で完全試合を達成したドミンゴ・ヘルマン投手(30)。19年に18勝を挙げた右腕で、今季はここまで17登板で5勝5敗、防御率4・32の成績を残している。完全試合の後の2試合は5回途中3失点、6回2失点で白星なし。大谷は21年に1度だけ対戦し、中飛に倒れた。初回無死一塁の1打席目は3球連続空振りで三振。1点リードの3回無死一、二塁の2打席目は、四球を選んで出塁した。

前日17日(同18日)の本拠地・ヤンキース戦では、2点を追う7回2死一塁の4打席目に、中堅へ値千金の35号同点2ラン。4打数3安打2打点で、サイクル安打までも三塁打を残すのみという大活躍を見せ、チームも延長10回でサヨナラ勝ちした。21年以来2年ぶりで自己最長の3試合連続本塁打。日本人初の4試合連続本塁打が出るかに注目が集まっている。

Shohei Ohtani not only leads MLB in homers, but also in triples!



This one was 110.5 MPH! pic.twitter.com/95aBbfylLo