エンゼルスが勝率５割復帰へ完全男から初回に２点先取、モニアク１１号２ラン　大谷翔平は３球三振

◆米大リーグ エンゼルス―ヤンキース(18日・アナハイム=エンゼル・スタジアム)

エンゼルス・大谷翔平投手(29)が18日(日本時間19日)、本拠地・ヤンキース戦に「2番・指名打者」でスタメン出場し、初回無死一塁の1打席目は3球連続空振りで三振に倒れた。

ヤンキースの先発は6月28日(同29日)の本拠地・アスレチックス戦で完全試合を達成したドミンゴ・ヘルマン投手(30)。19年に18勝を挙げた右腕で、今季はここまで17登板で5勝5敗、防御率4・32の成績を残している。完全試合の後の2試合は5回途中3失点、6回2失点で白星なし。大谷は21年に1度だけ対戦し、中飛に倒れた。

勝てば勝率5割復帰のエンゼルスは、初回にヘルマンから2点を先取。先頭のネトが右前安打で出塁し、大谷は空振り三振に倒れたが、続くモニアクが右翼席へ先取点となる11号2ランを放った。けん制球が頭に直撃するアクシデントがあってヒヤリとした一塁走者のネトも、ゆっくりと生還した。

