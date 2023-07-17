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【フレッシュ球宴】ウエスタン阪神・門別啓人―イースタンＤｅＮＡ・小園健太

スポーツ報知
阪神・門別啓人（左）とＤｅＮＡ・小園健太

　【フレッシュオールスター】

　◆ウエスタン阪神・門別啓人―イースタンＤｅＮＡ・小園健太（１８時・富山）

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