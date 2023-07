大谷翔平が５打席目に２戦連続弾で昨季に並ぶ３４号本塁打　後半戦も量産体制でキング独走、５８・６発ペース

◆米大リーグ エンゼルス―アストロズ(16日・アナハイム=エンゼル・スタジアム)

エンゼルス・大谷翔平投手(29)が16日(日本時間17日)、本拠地・アストロズ戦に「2番・指名打者」でスタメン出場し、2点を追う9回1死走者なしの5打席目に2試合連続本塁打となる34号ソロを中堅に放った。

3打席目までは快音は響いていなかった大谷。21、22年と2年連続で本塁打を放ち、6月3日(同4日)に対戦した際には三塁打を放つなど3打数2安打だった好相性のアストロズ先発右腕・ハビエルの前に遊直、二ゴロ、中飛と凡退。1打席目には右翼ポール際へ大ファウルを2本放ったが、本塁打にはなっていなかった。1点リードの7回2死二塁の4打席目は、2番手右腕クーネルの前に3ボールから申告敬遠で歩かされた。2点リードの9回表に逆転されたが、直後の9回裏に意地の一発を放った。

後半戦も量産体制に入ってきた。前日15日(同16日)の本拠地・アストロズ戦は、チームが最大6点差をひっくり返してサヨナラ勝ち。今季ワーストだった連敗を「6」で止めた。大谷も4打席目までは今季最多タイ3三振を喫するなど快音が響いていなかったが、3点を追う9回先頭の5打席目に、守護神右腕・プレスリーから中堅へ33号ソロを放って、チームをサヨナラ勝ちへ勢いづけた。

オールスター前の前半で33本塁打を放った21年は、後半で13本塁打と失速。独走態勢だった本塁打王も逆転されて逃した。だが、今季は勢い止まらず後半戦3戦2発。2位ロベルト(ホワイトソックス)の27本に7本差をつけて、独走態勢に入っている。

チーム94試合目での34本塁打は、162試合に換算すると58・6発ペース。早くも昨季の34本塁打に並び、自己最多46本(21年)へもあと12本と迫っている。

【大谷の本塁打数】

▽日本ハム

13年 3本

14年 10本

15年 5本

16年 22本

17年 8本

▽エンゼルス

18年 22本

19年 18本

20年 7本

21年 46本

22年 34本

23年 34本

