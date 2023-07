大谷翔平が後半戦初本塁打　２戦ぶりの３３号で本塁打キング独走…今季最多タイ３三振も意地の一発

◆米大リーグ エンゼルス―アストロズ(15日・アナハイム=エンゼル・スタジアム)

エンゼルス・大谷翔平投手(29)が15日(日本時間16日)、本拠地・アストロズ戦に「2番・指名打者」でスタメン出場し、9回先頭の5打席目に、後半戦2戦目で初アーチとなる33号ソロを放った。登板翌戦の本塁打は今季5本目だ。

アストロズ先発は、フラムバー・バルデス投手(29)。昨季17勝を挙げた左腕で、今季も試合前の時点で7勝6敗、リーグトップの防御率2・51をマークしている。大谷はこれまで18年から毎年対戦し、31打数4安打の打率1割2分9厘。21年に1本塁打を放っていたが、今季も6打数無安打に抑えられていた。初回の1打席目は空振り三振で前日から3打席連続三振。3回先頭の2打席目も二ゴロ、5回2死の3打席目も空振り三振に倒れた。7回1死の4打席目も2番手右腕・スタニクの前に空振り三振。今季ワーストタイの1試合3三振を喫し、7回終了時点でスタメンの中で唯一安打がなかったが、5打席目にアーチを描いた。

勢いは止まらない。前半戦はチームの91試合中89試合に出場し、341打数103安打(リーグ3位)の打率3割2厘(同6位)、32本塁打(同1位)、71打点(同2位)、OPS1・050(同1位)と三冠王も視野に入る圧巻の活躍を見せた大谷。特に6月は27戦15発と量産し、本塁打キングを独走してきた。

後半戦初戦だった前日14日(同15日)の本拠地・アストロズ戦では「2番・投手、指名打者」でフル出場。投手としては右手中指つめの状態が万全ではなかったこともあり、6回途中5安打5失点で5敗目を喫したが、バットでは5打数2安打とオールスターを挟んで2試合連続のマルチ安打をマークしていた。右手中指の状態は打撃に「それほどないと思います」と断言。その言葉通り、登板翌日の後半戦2戦目で、前半戦最終戦だった8日(同9日)の敵地・ドジャース戦以来となるアーチを描いた。

前半で33本塁打を放った21年は、後半13本塁打と失速。MVPには輝いたが、日本人初の本塁打王は逃した。そんな経験を踏まえながら、後半戦へ向けては「打席の内容は、その時々で変わって、いい時もあれば、悪い時もありますし、なるべくいい時を維持するのが1番難しいことでもあるんですけど」と冷静に分析。後半戦2戦目の本塁打で今後の量産体制も見えてきた。

チーム93試合目での33本塁打は、レギュラーシーズン162試合に換算すると57・5本ペース。日本人初の本塁打キング、50発越えはそう遠い目標ではなくなってきた。

