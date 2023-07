『ウマ娘』5th EVENT 第 1 公演 DAY1開催…★3確定ガチャ開催や9月の5th EVENTの追加キャストなど発表

株式会社 Cygamesが展開する大人気のクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のイベント「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH」DAY1が15日、神奈川・ぴあアリーナ MMで開催された。

イベント内では、ライブを記念した★3確定ガチャの開催や9月に開催する第2公演DAY1の追加出走者など、『ウマ娘』の最新情報が発表された。発表された概要は以下の通り。

【「★3 確定ライブ記念ガチャ DAY1」開催】

5th EVENT 第 1 公演 DAY1の開催を記念して、有償ジュエル 1500 個を使用して1人 1 回限定で引ける「★3 確定 GO BEYOND -WISH- ライブ記念ガチャ DAY1」を 7 月 15 日21時~7 月 21 日11時59分に開催。「10回引く!」の10回目に、「5th EVENT 第1公演 DAY1」に出走した★3育成ウマ娘が確定で出現する。

【第 1 公演 -WISH-出走者着用の新衣装をプレゼント】

「5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH- 」の開催を記念して、出走者が着用していた衣装「Road ofRadiance」をゲーム内でプレゼント。衣装は15日 21 時から配布される予定。

【第 2 公演 -GAZE- 追加出走者発表】

9 月 16 日にポートメッセなごや 第 1 展示館で開催される「5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE- 」DAY1 に、長谷川育美さん(ミホノブルボン役)、石見舞菜香さん(ライスシャワー役)、井上遥乃さん(イナリワン役)、佐伯伊織さん(キングヘイロー役) の追加出走が決定した。

【POP UP STORE in マルイ開催決定】

描きおこしイラストを使用した「ぬいぐるみといっしょ」シリーズの POP UP STORE をマルイ 4 箇所で開催することが決

定。イラストは全て新規描きおこしで、イベントの開催に先駆けて、商品の先行受注も決定した。開催期間など詳細は後日発表するとしている。

【「4th EVENT EXTRA STAGE」Blu-ray 発売日決定】

2022 年 11 月に開催されたウマ娘初のドーム公演「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!!EXTRA STAGE」の Blu-ray の発売が 11 月 15 日(水)に決定。DAY1、DAY2 の全編に加え、バックステージ映像も収録される。価格は27,500 円(税込み)。初回生産限定盤は三方背 BOX+フォトブック付きのBlu-ray3 枚組。

【舞台「ウマ娘」Blu-ray ジャケットデザインを公開、公演グッズの取り扱いも開始】

2023 年 8 月 11 日(金)に発売予定の、舞台「ウマ娘 プリティーダービー」~Sprinters' Story~ Blu-ray のジャケットデザインを初公開。Blu-ray 1 枚組、ブックレット、スリーブケース付きで価格は9,900 円(税込み)。アニメイト通販サイトで予約を受け付け中。また、 7 月 21 日より、アニメイト秋葉原で舞台「ウマ娘」公演グッズ全アイテムの取扱いが開始される。

【「ねんどろいど」シリーズから「サトノダイヤモンド」と「キタサンブラック」の開発進行中】

グッドスマイルカンパニーの「ねんどろいど」シリーズから、「サトノダイヤモンド」と「キタサンブラック」の商品化を発表。発売日、価格ともに未定としている。