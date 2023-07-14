【函館記念】枠順確定…巴賞を快勝したアラタは５枠１０番　ローシャムパークは５枠９番

◆第５９回函館記念・Ｇ３（７月１６日、函館競馬場・芝２０００メートル）
函館記念に出走する１６頭の枠順が１４日、決定した。前哨戦の巴賞を快勝したアラタ（牡６歳、美浦・和田勇介厩舎、父キングカメハメハ）は５枠１０番から重賞初制覇を目指す。また、昨年のセントライト記念３着以来、４戦ぶりにクリストフ・ルメール騎手とコンビ復活のローシャムパーク（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）は５枠９に入った。巴賞２着のドーブネ（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父ディープインパクト）は２枠４番、昨年の函館記念勝ち馬ハヤヤッコは２枠３番から連覇を狙う。
決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）イクスプロージョン 牡５ ５７ 和田 竜二
（２）ユニコーンライオン 牡７ ５９ 国分 優作
（３）ハヤヤッコ 牡７ ５８・５ 浜中 俊
（４）ドーブネ 牡４ ５７ 武 豊
（５）ヤマニンサルバム 牡４ ５６ 横山 和生
（６）ロングラン セン５ ５５ 勝浦 正樹
（７）ルビーカサブランカ 牝６ ５５ 吉田 隼人
（８）ブローザホーン 牡４ ５５ 岩田 康誠
（９）ローシャムパーク 牡４ ５６ クリストフ・ルメール
（１０）アラタ 牡６ ５８ 横山 武史
（１１）マイネルウィルトス 牡７ ５７ 丹内 祐次
（１２）ローゼライト 牝５ ５２ 斎藤 新
（１３）スカーフェイス 牡７ ５７ 西村 淳也
（１４）テーオーシリウス 牡５ ５５ 藤岡 佑介
（１５）アルナシーム 牡４ ５５ 鮫島 克駿
（１６）キングオブドラゴン 牡６ ５６ 富田 暁