錦織圭、１回戦は１２日午前７時以降開始　復帰３大会目で２１５位と対戦

男子テニスのツアー下部大会「シカゴ・チャレンジャー」(米イリノイ州シカゴ)第2日の試合予定が日本時間11日に発表され、男子シングルス1回戦の元世界4位の錦織圭(ユニクロ)と215位で第6シードのアレクシス・ガラルノー(カナダ)との試合は、日本時間12日午前7時以降開始に決まった。

現在、世界ランク501位の錦織は左股関節や右足首の負傷から復帰3大会目。24歳のガラルノーとは今回が初対戦となる。日本時間11日早朝には、ATPチャレンジャーツアーの公式ツイッターで軽快かつ力強く動く錦織の練習風景がアップされている。

錦織は6月、1年8か月ぶりの復帰戦となったカリビアン・オープンでいきなり優勝。2大会目のクランブルック・クラシックは2回戦で世界180位のデニス・クドラ(米国)にフルセットで敗れた。目標とする全米オープン(8月28日開幕・ニューヨーク)に向けた重要な前哨戦の1つ、ナショナルバンク・オープン(同7日開幕・トロント)にエントリーしていることも判明。試合を重ねてさらに感覚を磨いていきたい。

フットワークも軽い!錦織圭が加速中 → → →

Back to work 💪@keinishikori gearing up for this week’s event in Chicago!#ATPChallenger pic.twitter.com/ueBWJG4SYP