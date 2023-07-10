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【セパ公示】（１０日）ＤｅＮＡが大田泰示、広島が磯村嘉孝を抹消

スポーツ報知
ＤｅＮＡ　大田泰示外野手

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

なし

　【同抹消】

　▽ＤｅＮＡ　大田泰示外野手、神里和毅外野手

　▽広島　磯村嘉孝捕手

　▽中日　松山晋也投手

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

なし

　【同抹消】

なし

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