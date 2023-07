吉田正尚、決勝１０号ソロ　１年目の２ケタ本塁打は日本人９人目…７戦連続マルチの日本人タイ記録も樹立

◆米大リーグ レッドソックス4―3アスレチックス(9日・ボストン=フェンウェイ・パーク)

レッドソックスの吉田正尚外野手(29)は9日(日本時間10日)、本拠アスレチックス戦に「5番・左翼」で先発出場し、3―3の8回に6試合ぶりの試合ぶりとなる決勝の10号アーチをかけた。

相手投手は左腕ワルディチュク。カウント1―2に追い込まれたが6球目。見送ればボールという高めをかちがるように打った吉田の打球は32度と大きな放物線を描いて左翼グリーンモンスターの13・3メートルのフェンスを越えた。打球速度は154キロ、飛距離は109メートルだった。

日本人選手メジャー1年目の2ケタ本塁打は、2001年メッツ・新庄剛志(10本)、03年ヤンキース・松井秀喜(16本)、05年ホワイトソックス・井口資仁(15本)、06年マリナーズ・城島健司(18本)、08年カブス・福留孝介(10本)、12年ブルワーズ・青木宣親(10本)、18年エンゼルス・大谷翔平(22本)、22年カブス・鈴木誠也(14本)に次いで9人目。

うちオールスター戦前に到達したのは城島に次いで2人目だ。

6回には中前安打を放っており、7戦連続マルチ安打も決め、イチローに並ぶ日本人選手最多タイとなった。

