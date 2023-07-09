【函館２歳Ｓ】兄姉２頭に続く勝利を狙うロータスワンドなど１６頭が登録　今年の２歳一番星目指す

◆第５５回函館２歳Ｓ・Ｇ３（７月１５日、函館・芝１２００メートル）
登録馬１６頭が７月９日、発表された。姉ブランボヌール、兄ビアンフェに続く３きょうだい制覇を狙うロータスワンド（牝２歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）などがエントリーした。フルゲートは１６頭。
登録馬
アガシ（牡２歳、栗東・庄野靖志厩舎、父エピファネイア）
カレンナオトメ（牝２歳、美浦・小野次郎厩舎、父カレンブラックヒル）
クールベイビー（牝２歳、美浦・矢野英一厩舎、父アルアイン）
コルルディ（牝２歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ダノンシャンティ）
スカイキャンバス（牝２歳、美浦・武井亮厩舎、父ファインニードル）
ゼルトザーム（牡２歳、栗東・加用正厩舎、父ヘニーヒューズ）
タヤスロンドン（牡２歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父シャンハイボビー）
チークタイム（牝２歳、栗東・鈴木孝志厩舎、父キンシャサノキセキ）
ナスティウェザー（牡２歳、美浦・加藤征弘厩舎、父パイロ）
ナナオ（牝２歳、栗東・小栗実厩舎、父ロードカナロア）
バスターコール（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父ルーラーシップ）
ベアゴーゴー（牝２歳、美浦・杉浦宏昭厩舎、父ロードカナロア）
ベルパッション（牝２歳、栗東・西園正都厩舎、父ダノンレジェンド）
ルージュレベッカ（牝２歳、栗東・昆貢厩舎、父キズナ）
レガテアドール（牡２歳、栗東・吉田直弘厩舎、父サトノクラウン）
ロータスワンド（牝２歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）