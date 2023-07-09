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【函館２歳Ｓ】兄姉２頭に続く勝利を狙うロータスワンドなど１６頭が登録　今年の２歳一番星目指す

スポーツ報知
３きょうだい制覇を目指すロータスワンド

◆第５５回函館２歳Ｓ・Ｇ３（７月１５日、函館・芝１２００メートル）

　登録馬１６頭が７月９日、発表された。姉ブランボヌール、兄ビアンフェに続く３きょうだい制覇を狙うロータスワンド（牝２歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）などがエントリーした。フルゲートは１６頭。

登録馬

アガシ（牡２歳、栗東・庄野靖志厩舎、父エピファネイア）

カレンナオトメ（牝２歳、美浦・小野次郎厩舎、父カレンブラックヒル）

クールベイビー（牝２歳、美浦・矢野英一厩舎、父アルアイン）

コルルディ（牝２歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ダノンシャンティ）

スカイキャンバス（牝２歳、美浦・武井亮厩舎、父ファインニードル）

ゼルトザーム（牡２歳、栗東・加用正厩舎、父ヘニーヒューズ）

タヤスロンドン（牡２歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父シャンハイボビー）

チークタイム（牝２歳、栗東・鈴木孝志厩舎、父キンシャサノキセキ）

ナスティウェザー（牡２歳、美浦・加藤征弘厩舎、父パイロ）

ナナオ（牝２歳、栗東・小栗実厩舎、父ロードカナロア）

バスターコール（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父ルーラーシップ）

ベアゴーゴー（牝２歳、美浦・杉浦宏昭厩舎、父ロードカナロア）

ベルパッション（牝２歳、栗東・西園正都厩舎、父ダノンレジェンド）

ルージュレベッカ（牝２歳、栗東・昆貢厩舎、父キズナ）

レガテアドール（牡２歳、栗東・吉田直弘厩舎、父サトノクラウン）

ロータスワンド（牝２歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）

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