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【１０日の予告先発】ソフトバンク・スチュワートＪｒ．―西武・隅田知一郎
2023年7月9日 22時53分
スポーツ報知
【パ・リーグ】
◆ソフトバンク・スチュワートＪｒ．―西武・隅田知一郎（１８時１５分・京セラドーム大阪）
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ウルトラセブン55周年特別号
発売決定！思い出に残る“推しの３話”を募集します！
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