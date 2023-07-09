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【１０日の予告先発】ソフトバンク・スチュワートＪｒ．―西武・隅田知一郎

スポーツ報知
ソフトバンク・スチュワートＪｒ．と西武・隅田知一郎

　【パ・リーグ】

　◆ソフトバンク・スチュワートＪｒ．―西武・隅田知一郎（１８時１５分・京セラドーム大阪）

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