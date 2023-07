レッズの新星・デラクルスが米球界も驚愕の１イニング中に安打、二盗、三盗、本盗達成

◆米大リーグ ブルワーズ5ー8レッズ(8日・ミルウォーキー=アメリカンファミリー・フィールド)

レッズのエリー・デラクルス内野手(21)が8日(日本時間9日)、敵地でのブルワーズ戦で勝ち越し打と二盗、三盗、本盗を決める活躍を見せた。

同点の7回2死三塁からの打席で勝ち越しの左前タイムリーを放って出塁。すると、続くフレーリーの打席でカウント1-0から走って二盗。さらにカウント1-2から三盗を決めた。極めつけは、そのあと。捕手から投手に返球され、投手が本塁に背を向けて油断しているうちにホームスチールまでして見せた。

このプレーにはメジャー公式ページも「エリーが何したって?!」と、動画とともに大々的に報じた。

デラクルスは6月6日(同7日)の本拠地・ドジャース戦でメジャーデビューしたばかりの21歳の新星。メジャー15試合目となった6月23日(同24日)、本拠地・ブレーブス戦でサイクル安打を達成している。

Elly De La Cruz stole second, third and home in the span of two pitches!



(MLB x @Ziprecruiter) pic.twitter.com/tOogXBGcpi