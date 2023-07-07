【七夕賞】４連勝中のバトルボーンは２枠３番　フェーングロッテンは６枠１１番…枠順確定　

◆第５９回七夕賞・Ｇ３（７月９日、福島競馬場・芝２０００メートル）
第５９回七夕賞の出走馬１６頭の枠順が７月７日、確定した。未勝利から目下４連勝で勢いに乗るバトルボーン（牡４歳、美浦・林徹厩舎、父シルバーステート）は２枠３番から重賞初制覇を目指す。また、昨年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞と同じ福島で重賞２勝目を狙うフェーングロッテン（牡４歳、栗東・宮本博厩舎、父ブラックタイド）は６枠１１番、新潟大賞典２着馬セイウンハーデス（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は８枠１５番、昨年の七夕賞勝ち馬エヒトは１枠１番から連覇を狙う。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）エヒト 牡６ ５８ 田中 勝春
（２）ホウオウエミーズ 牝６ ５４ 丸田 恭介
（３）バトルボーン 牡４ ５６ 津村 明秀
（４）ククナ 牝５ ５４ 石川 裕紀人
（５）カレンルシェルブル 牡５ ５７ 斎藤 新
（６）サンレイポケット 牡８ ５８ ミルコ・デムーロ
（７）トーラスジェミニ 牡７ ５７ 木幡 育也
（８）ガロアクリーク 牡６ ５７ 永野 猛蔵
（９）レッドランメルト 牡４ ５６ 田辺 裕信
（１０）グランオフィシエ 牡５ ５７ 戸崎 圭太
（１１）フェーングロッテン 牡４ ５８ 松若 風馬
（１２）ショウナンマグマ 牡４ ５７ 菅原 明良
（１３）ヒンドゥタイムズ セン７ ５８・５ 団野 大成
（１４）テーオーソラネル 牡４ ５６ 三浦 皇成
（１５）セイウンハーデス 牡４ ５７ 幸 英明
（１６）シフルマン 牡７ ５７ 大野 拓弥