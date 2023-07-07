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【プロキオンＳ】川田将雅騎手のリメイクは５枠１０番　交流重賞４勝シャマルは２枠３番　枠順確定

スポーツ報知
リメイク

◆第２８回プロキオンＳ・Ｇ３（７月９日、中京競馬場・ダート１４００メートル）

　第２８回プロキオンＳの枠順が７日、確定した。昨年末のカペラＳ圧勝以来の国内戦となるリメイク（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ）は、５枠１０番から重賞２勝目を目指す。ダートグレード４勝と実績上位のシャマル（牡５歳、栗東・松下武士厩舎、父スマートファルコン）は、２枠３番から坂井瑠星騎手との新コンビで挑む。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）　ケイアイターコイズ　　牡７　藤懸　貴志　５７

（２）　ロイヤルパールス　　　牡８　中井　裕二　５７

（３）　シャマル　　　　　　　牡５　坂井　瑠星　５８

（４）　ジレトール　　　　　　牡４　松山　弘平　５７

（５）　エルバリオ　　　　　　牡４　西村　淳也　５７

（６）　イフティファール　　　牡５　角田　大河　５７

（７）　ドンフランキー　　　　牡４　池添　謙一　５７

（８）　ブルベアイリーデ　　　牡７　荻野　極　　５７

（９）　フルム　　　　　　　　牡４　水口　優也　５７

（１０）　リメイク　　　　　　　牡４　川田　将雅　５８

（１１）　メイショウテンスイ　　牡６　太宰　啓介　５７

（１２）　メイショウダジン　　　牡６　酒井　学　　５７

（１３）　タガノビューティー　　牡６　石橋　脩　　５７

（１４）　アティード　　　　　　牡５　菱田　裕二　５７

（１５）　オーヴァーネクサス　　牡６　藤岡　康太　５７

（１６）　オメガレインボー　　　　牡７　藤岡　佑介　５７

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