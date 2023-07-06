【巨人】「ヒーローズプレート」をチャリティーオークションに出品

巨人は、ジャイアンツの主催試合でヒーローとなった選手や記録達成者が、テレビカメラのレンズに取り付けられた透明のプレートにサインを書き入れた「ヒーローズプレート」を、「Ｇ ｈａｎｄｓ～ヒーローズプレート～」として、今シーズンも、チャリティーオークションに出品することを発表した。

▽オークション概要

開催期間： ２０２３年７月７日正午～７月１０日２２：００まで

▽出品するヒーローズプレートは以下の通り。

・４月２日 大勢 丸佳浩

・４月１１日 戸郷翔征 オコエ瑠偉

・４月１９日 山崎伊織 吉川尚輝

・４月２８日 横川凱 坂本勇人

・５月３日 ルイス・ブリンソン

・５月４日 丸佳浩

・５月１３日秋広優人 ルイス・ブリンソン

・５月２０日 大城卓三 フォスター・グリフィン

・５月２４日 戸郷翔征 岡本和真

【特別版】※印のグッズがセット。

・４月１日 フォスター・グリフィン 中田翔 梶谷隆幸 ※グリフィン直筆サイン入りＴシャツ

・４月１８日 坂本勇人 ※坂本直筆サイン入り打撃用手袋、ジャビット人形

・４月２９日広優人 中田翔 ※秋広選手＆中田選手直筆サイン入りＴシャツ

・５月２１日松井颯 アダム・ウォーカー ※松井直筆サイン入りＴシャツ

・５月２５日 吉川尚輝 田中千晴 ※田中千直筆サイン入りＴシャツ