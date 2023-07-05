侍ジャパンＵ―１２代表選手決定　７月に台湾でＷ杯

７月に台湾・台南市で開催される「第７回ＷＢＳＣ Ｕ―１２ワールドカップ」に出場する野球日本代表・侍ジャパンＵ―１２代表選手が５日、決定した。代表チームは７月２３日から直前合宿を行い、Ｗ杯に臨む。
◆侍ジャパンＵ―１２代表選手（背番号、氏名、ポジション、所属チーム）
１ 水野蒼介 投・内・外 武蔵府中リトルシニア
２ 駒勇佑 捕 湖南ビッグボーイズ
３ 橘漣次 内 東久留米リトルシニア
６ 富田歩 内・外 大和ボーイズ
７ 阿部奏 内・外 東京城南ボーイズ
８ 鈴木新大 内・外 船橋リトル
１０ 加藤翔遵 投・捕・内 愛知名港ボーイズ
１１ 皆川旺介 投・内・外 東京城南ボーイズ
１６ 三ツ井蓮 投・内 柏リトル
１７ 土屋春樹 投・内・外 墨田リトル
１８ 鈴木瑛人 投・内・外 秋川リトル
１９ 小栗明 投・内・外 岐阜東濃リトル
２２ 藪内雅也 捕・内 堺ビッグボーイズ
２３ 大塚凰太郎 投・内・外 宮城リーグ宮城野
２７ 宮野瑛心 投・外 仙台育英学園秀光ボーイズ
３５ 舩山大翔 投・内・外 東名古屋ボーイズ
５１ 和田健吾 投・内・外 津ボーイズ
９９ 岩永愛叶 投・内・外 黄城ボーイズ