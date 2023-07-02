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【日本ハム】ついに出た！清宮幸太郎がエスコン初ホームラン　初のエスコン屋根開放試合で右翼へ３号ソロ

スポーツ報知
８回１死、右越えソロ本塁打を放つ清宮幸太郎（カメラ・岩田　大補）

◆パ・リーグ　日本ハム６―３オリックス（２日・エスコン）

　日本ハム・清宮幸太郎内野手が待望のエスコン初ホームランを放った。「２番・三塁」で先発し、５―３で迎えた８回１死。オリックス・ワゲスパックの高めカットを捉え、右翼席へ３号ソロを突き刺した。

　今季出場３０試合、１２８打席目で飛び出した新本拠地での初アーチ。この日は「ＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ　ＲＯＯＦ　ＯＰＥＮ　ＧＡＭＥ（ファーストルーフオープンゲーム）」と題し、新球場・エスコンフィールド北海道の開閉式屋根が開かれて初めて公式戦が開催。屋根開放デーではチーム初めての本塁打にもなった。

→次ページに「清宮エスコン１号」動画→

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