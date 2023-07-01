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【巨人】長野久義が１軍合流　オコエ瑠偉が２軍合流

スポーツ報知
練習に合流した長野久義（カメラ・頓所美代子）

　巨人の長野久義外野手が１日、東京ドームで１軍に合流した。

　５月２９日に登録抹消となって以来、１か月ぶりの１軍合流となった。

　代わりにオコエ瑠偉外野手がジャイアンツ球場で２軍残留練習に合流した。

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